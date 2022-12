Maailmaturud seilavad sel nädalal miinusesse

Euroopa Keskpanga president: agressiivsed intressitõusud ei ole kaugeltki lõppenud

Euroopa Keskpank leevendas neljapäeval intressimäärade tõstmise tempot, kuid rõhutas, et märkimisväärne karmistamine on veel ees, ning esitas plaanid sularaha finantssüsteemist väljavõtmiseks, mis on osa järjekindlast võitlusest ohjeldamatu inflatsiooni vastu.