Veel üks võimalus portfelli tootlust paisutada: kuidas maksudest miinimum võtta

Börsile investeerima minnes tuleks endale ka maksuküsimused selgeks teha. Foto: LIIS TREIMANN

Finantsinstrumentidest, tootlusest, investeerimissektoritest või üldisest finantsvabadusest räägivad investorid omavahel ja kirjutavad ka kõik investeerimisega seotud väljaanded. Ometigi eksisteerib veel üks oluline teema, mis saab vähem kajastust: maksude optimeerimine.

Investeerimisgurud ja -mentorid soovitavad uutele huvilistele, et investeerimisega tuleb peale hakata kohe täna ning kõige tähtsam on lihtsalt alustada. Ei saa väita, et see oleks üdini vale soovitus, kuid mis kasu on mõne Soome ettevõtte, nt Fortumi aktsia ligikaudu 8protsendilisest dividenditootlusest, kui Soome riik võtab sellest 35% endale ning investorile jääb tegelikuks neto dividenditootluseks pisut rohkem kui 5%? Selline olukord võib nii mõnelgi alustaval investoril motivatsiooni lõplikult ära viia.