Euribor ja kõrged hinnad mitmekordistasid koduostjate kulusid

Pildil kujutatud ja Merko arendatud Uus-Veerenni kvartali korterite hinnad ja nendega seotud laenukulud on tõusunud enam kui magalarajoonidesse ostetud kinnisvaral. Foto: Andras Kralla

Viimase aastaga kiires tempos kasvanud kuue kuu euribor jõudis reede õhtuks 3,76%ni. Selline tõus on mitmekordistanud kinnisvara ostmisega seotud kulusid, mida pole leevendanud ka langenud kinnisvarahinnad.

Uuemate korterite hinnad on kuulutuste järgi tõusnud viimase kahe aastaga ligemale 40%. See aga kahvatub intressimäärade mõju kõrval, mis on kinnisvara ostmise ja omamisega seotud kulusid kordades tõstnud.