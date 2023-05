Ingmar Mattuse fond investeeris taas Change'i ja ostis krüptoidust kümnendiku

Ingmar Mattus kaalub Credit Suisse'is osaluse suurendamist

Šveitsis elav Kadrinast pärit investor ja ettevõtja Ingmar Mattus välistas kõige mustemad stsenaariumid sel nädalal tõsistesse raskustesse sattunud Šveitsi panga Credit Suisse’i osas. Ka SEB analüütik näeb, et ettevõte on liiga suur, et ebaõnnestuda.