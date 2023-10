Tallinna aktsiad surusid väikese käibega päeval Balti indeksi miinusesse

Eesti Ekspress: Grünthali kütusekaardiga tangiti ajal, mil ta istus riigikogu saalis

Kui Äripäev kirjutas, et riigikogulane ja EKRE liige Kalle Grünthal tangib vahel viieminutilise vahega bensiini ja diislikütust, siis Eesti Ekspress tuvastas, et ta on mitmel korral teinud tankinud vaid mõni minut enne, kui avab istungisaalis sõnavõtuks suu.

