Lev Dolgatsjov: õige raamat julgustab investeerima

Lev Dolgatsjov teab, et hea investeerimisraamatu lugemine võib hiljem tasuda lausa 130 eurot iga loetud lehekülje kohta. Foto: Liis Treimann

Üks minu esimestest äridest eelmise sajandi 90ndatel oli arvutipood. Müüsime seal kõike, mis oli arvutitega seotud. Ka asju, mida nüüd on võimalik ainult arvutimuuseumis leida. IT maailm on sellest ajast täiesti muutunud ja kõik on teistmoodi. Aga üks asi on endiselt samaks jäänud – paberil trükitud raamatud.

Väga hästi mäletan, et kõige rohkem osteti erinevaid „võhikutele“ seeria raamatuid. Alati ühesuguste kollaste kaantega: „Arvuti võhikutele“, „Excel võhikutele“, „Photoshop võhikutele“ jne. Mis iganes teema huvitab – alati leidus ka kollane „võhikutele“ raamat.

Proovisin paar tükki ise lugeda mõttega, et äkki õpiks suurema vaevata näiteks C++ keeles programmeerima – pealkiri annab ju vihje, et protsess peaks väga lihtne ja pingevaba olema. Aga iga kord selgus, et raamatu lihtsa nime all oli tegelikult peidetud väga põhjalik õpik. Hästi struktureeritud, arusaadavas keeles, aga siiski süvenemist ja mõtlemist vajav. Niisama „vasaku jalaga“ lugemisest tolku polnud, pidin ise ka pingutama. Ja kuna C++ mind nii palju ei kõnetanud, et oleksin nõus selle õppimisega vaeva nägema, ei saanudki minust programmeerijat.

Täpselt samamoodi on ka Eric Tysoni raamatuga „Investeerimine võhikutele“ . Sõbrale või lapsele kinkida mõttega, et äkki ta loeb ja tal tekib investeerimise vastu huvi, ma soovitada ei julge. Aga kui teema juba kõnetab ja on tahtmist õppida ja tööd teha, on see raamat hea kingitus iseendale. Annab palju infot, ideid ja inspiratsiooni.

Peab arvestama, et kuigi raamat on eesti keelde tõlgitud, on kõik näited maksudest, pensionisüsteemist ja inflatsioonist Ameerika omad. Ka mõned finantsinstrumendid, millest on seal juttu, ei ole Eesti jaeinvestorile lihtsasti kättesaadavad. Meil ei ole kõik sama nagu Ameerikas, kus raamatu autor elab. Lugeja peab sellega arvestama ja ise adapteerimistööd tegema. Aga see teeb protsessi huvitavamaks.

Olen tähele pannud, et iga kord, kui loen läbi uue investeerimisteemalise raamatu, mis mulle meeldib, sünnib sellest vähemalt üks uus investeering, mida ma poleks teinud, kui poleks seda raamatut lugenud. Ja huvitaval kombel on need investeeringud siiamaani alati edukad ja tulusad olnud.

Näiteks Alexander Elderi raamatu „Börsikauplemine kui elatusallikas“ lugemine julgustas mind tegema kaks swing-trade-tehingut aktsiatega, mis on toonud mulle paari kuuga ca 40 000 eurot. Sisuliselt 130 eurot iga loetud lehekülje eest.

Mõlemad aktsiad olid juba tükk aega minu radaril, aga ma polnud kindel, kas tasub nendega spekuleerida või on see liiga riskantne idee. Elderit lugedes hakkasin nende graafikuid põhjalikumalt analüüsima ja jõudsingi edukate tehinguteni. Ma ei ole oma iseloomult börsikaupleja, aga kui teinekord tulevad uued aktsiatega spekuleerimise ideed, alustan ma kindlasti sellest, et kontrollin neid Elderi raamatu abiga. Hea raamat paneb mõtlema.