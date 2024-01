Infortar on ostnud juba üle 10 miljoni Tallinki aktsia

ASi Infortar tegevjuhi Martti Talgre teatel tuleb kolmveerand Infortari käibest välisturgudelt. Foto: Andras Kralla

Infortar on alates augustist soetanud üle 10 miljoni Tallinki aktsia, mis on väärt enam kui 7 miljonit eurot. Arvukalt tehinguid on tehtud ka jaanuaris.

Finantsinspektsiooni börsiemitentidega seotud tehingute ülevaates kajastub, et Infortar on alates eelmise aasta augustist soetanud 10 404 248 Tallink Grupi aktsiat keskmise hinnaga 0,685 eurot. Ainuüksi käesoleval kuul on Infortar ostnud üle 100 000 Tallinki aktsia.