Jaapani majanduse uus koidik: Nikkei 225 taaselustab ajaloolisi tippe

Turuosalised jälgivad huviga, kuidas Jaapani majandus järgnevatel aastatel kujuneb. On neidki, kes peavad tõenäoliseks endise hiilguse taastumist. Foto: AP/Scanpix

Nikkei 225 saavutatud 34-aastane kõrgeim tase märgib mitte üksnes ajaloolist verstaposti, vaid ka Jaapani turu elujõulist taastumist, avades uksi uutele investeerimisvõimalustele.

Nikkei 225 indeks on saavutanud uue 34-aastase kõrgpunkti, tõustes 37,293 punktini. See areng peegeldab Jaapani turu investeerimisvõimalusi ja selle majanduse elavnemist. Erilist tähelepanu on pälvinud SoftBank Group Corp aktsiate 10 protsendiline tõus pärast nende enamusosalusega kiibitehnoloogiafirma Arm Holding PLC aktsiate peaaegu 50 protsendilist hüpet. Lisaks on Honda Motor Co., Ltd. avaldanud oma 2024. aasta kolmanda kvartali majandustulemused, mis koos muude positiivsete arengutega toetavad Jaapani turu väljavaadet.