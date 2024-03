Venemaal tegutseva Silvano puhaskasum vähenes

Silvano Fashion Group otsustas möödunud aasta 24. mail jätta puhaskasum jaotamata ning arvata 2022. aasta majandusaasta puhaskasum jaotamata kasumi hulka. Foto: Meeli Küttim

Venemaal tegutsev pesutootja Silvano Fashion Group teenis möödunud aastal 16% vähem puhaskasumit.

Börsiteatest selgus, et grupi puhaskasum emaettevõtte aktsionäridele oli 2023. aasta 12 kuuga 9,9 miljonit eurot, mida on 16% vähem võrreldes kui aasta varem. Siis ulatus puhaskasum 11,8 miljoni eurni. Puhaskasumi marginaal emaettevõtte aktsionäridele oli 16,9%, eelneva aasta samal perioodil oli see 20,5%.