Tagasi 21.10.24, 14:33 Wall Streeti kuumimad jutud: turud on Trumpi võidus veendunud Wall Streetil käivad aina tulisemad vestlused USA presidendivalimiste võimaliku võitja ja tema mõju üle finantsturgudele. Lisaks esitas möödunud nädalal päris märkimisväärseid argumente Euroopa Keskpanga president ning korraliku elevandina seisab keset tuba Hiina majandus koos oma aktsiaturuga.

Täna edestab üleriiklikes arvamusküsitlustes Kamala Harris umbes kaheprotsendilise eduga Donald Trumpi. Foto: Reuters/Scanpix

Miljardärist investor Stan Druckenmiller andis Bloombergile intervjuu, kus selgitas, et viimase kahe nädala jooksul on turg olnud kindlalt veendunud, et järgmiseks Ühendriikide presidendiks valitakse Donald Trump. „Seda on näha nii pankade aktsiates, aga ka krüptovaluutades,“ ütles ta.

