Tagasi 30.10.24, 17:54 Autoaktsia asemel kaevanduse aktsia? Akumetalli hind teeb metsikut sõitu Tänapäeva akudes äärmiselt vajaliku metalli liitiumi hind tõusis paari aastaga mitu korda ja kukkus seejärel puruks, lennutades hoogsalt ka kaevandusfirmade aktsiaid.

Legendaarsele Mercedes-Benzi džiibile G-Wagenile annavad tänavu kevadest jõudu liitiumioonakud. Foto: Mercedes-Benz

Oktoobri alguses teatas suur kaevanduskontsern Rio Tinto, et ostab liitiumikaevandusi opereeriva Arcadium Lithiumi. Selle aasta suurim tehing kaevandussektoris tõi taas rambivalgusse liitiumi, mille hind on viimasel ajal langenud sinnamaale, et ettevõtted on juba kaevandusi sulgemas. Raske rahakotiga Rio Tinto sisenemine on aga märk, et ilmselt on sektoris põhi lähedal ja käes aeg tulevikuks positsioonid sisse võtta.

