Tagasi 27.12.24, 16:24 Aktsia, mille hinnasiht meelitab kasumit lõikama Pitsatootjal Domino’s Pizza (DPZ) ei ole sel aastal just kõige paremini läinud, aga see võib peagi muutuda.

Domino’s Pizza on seadnud eesmärgiks kasvatada kogutulu igal aastal 7%. Foto: Reuters/Scanpix

Pitsatootja aktsia on tänavu tõusnud 3,5%, jäädes priskelt alla S&P 500 indeksi 25% tõusule. Selles pole otseselt Domino’s süüdi – ka paljudel teistel restoraniaktsiatel on aasta halvasti läinud. Seda näitab eraldi restoranisektori indeks, mis on sel aastal kerkinud vaid 4,2%, vahendab Barron’s.