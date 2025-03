Tagasi 05.03.25, 17:57 Eesti investorid on viimaste päevade languses hoogsalt tehinguid teinud USA tehnoloogiasektori langus on pannud Eesti investorid soodsalt aktsiaid kokku ostma, eriti hästi lähevad kaubaks üksikaktsiad.

Kohalikud investorid on asunud tehnoloogiasektori languses hoogsalt tehinguid tegema, mitme panga sõnul on pilgud suunatud kõvasti kukkunud tehnoloogiasektorile. Foto: Raul Mee

Eile kukkusid USA tehnoloogiagigantide aktsiad turu avanedes järsult, kuigi päeva peale suudeti äkiline langus ära tasandada. Siiski on tehnohiiud näidanud viimastel päevadel suuri languseid. Näiteks Nvidia on viimase viie päevaga taandunud üle 10% ja veebruari tipust alates on kukkunud suisa 17%.