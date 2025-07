Tagasi 17.07.25, 14:25 Kolm aktsiat, mis kannavad maailma tippfondi edu Investeerimismaailma üks tunnustatumaid analüüsimaju Morningstar jagas oma iga-aastaseid auhindu, nimetades aasta silmapaistvaimaks fondihalduriks Fidelity Contrafundi (FCNTX) juhi Will Danoffi.

Üks Will Danoffi fondi suurematest positsioonidest on Mark Zuckerbergi juhitud Meta Platforms.

Foto: Reuters/Scanpix

Morningstari hinnangul kuulub Will Danoff endiselt oma ala absoluutsesse tippu. Tema käe all on Fidelity Contrafundist kasvanud 35 aasta jooksul 167 miljardi dollari suurune hiiglane, mis teeb sellest ühe maailma suurima aktiivselt juhitud fondi.