Nädala lood: Coop Pank nõuab JMV-lt kümneid autosid tagasi, raha varastanud tippjuht peab tagastama üle poole miljoni euro
Lõppeva nädala olulisemate lugude hulka jõudsid Tšehhi autode äriga kuulsaks saanud JMV, kellelt pank nõuab tagasi kümneid autosid, kaheksa aastat tööandja raha enda tasku pannud tippjuhi juhtum ja peegelmajade tootja suur rahakaasamine.
