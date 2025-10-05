Äripäev
  • 05.10.25, 13:45

Masinatööstur: omavalitsus ei tohi oodata, et tullakse ise

Taristu + haridus = pikaajaline investeering kohalikku majandusesse ja kogukonda, kirjutab Radius Machiningu asutaja ja juht Veljo Konnimois vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
“Kui me tahame, et tulevikus oleks noori, kes oskavad mõelda tehnoloogiliselt ning kes mõistavad tootmist ja tööstust, siis peame tegelema sellega juba põhikoolis,” kirjutab masinatööstusettevõtte Radius Machining asutaja ja juht Veljo Konnimois
  • “Kui me tahame, et tulevikus oleks noori, kes oskavad mõelda tehnoloogiliselt ning kes mõistavad tootmist ja tööstust, siis peame tegelema sellega juba põhikoolis,” kirjutab masinatööstusettevõtte Radius Machining asutaja ja juht Veljo Konnimois
  • Foto: Liis Treimann
Mul tekib vägisi mõte, et oleme liiga palju rääkinud ja kirjutanud. Aeg oleks päris tegusid tegema hakata.
Seotud lood

Arvamused
  • 04.10.25, 14:00
Rain Epler: linnade-valdade vahel tuleks soosida edasiviivat konkurentsi
Eestis oleks aeg avada tõsine debatt selle üle, kuidas jaotuvad nii otsustusõigus kui maksudena kogutavad vahendid riigi ja omavalitsuste vahel, kirjutab riigikogu liige Rain Epler (EKRE) vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Arvamused
  • 05.10.25, 06:00
Indrek Nuume: kohalikel valimistel võiks valida kohalike probleemidega tegelejaid
Leidub mitu teemat, millest kohalikel valimistel võiks rohkem rääkida, selmet riigi tasandi probleeme esile tõsta, kirjutab LHV ettevõtete panganduse juht Indrek Nuume vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Arvamused
  • 03.10.25, 15:32
Setomaa sootska: väikeste omavalitsuste peamine majandusteema – kuidas kasvatada ostujõudu?
Ilma inimeste ja kasvavate sissetulekuteta ei teki ostujõudu, mis on kohaliku majanduse alus, kirjutab Setomaa sootska Rein Järvelill (Sotsiaaldemokraatlik Erakond) vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Arvamused
  • 03.10.25, 11:08
Oleg Ossinovski: riigi mõttetud investeeringud tuleb külmutada
Raudtee elektrifitseerimine ja Rail Balticu ehitus on poliitilised projektid, mis jäävad alati kahjumlikeks ehk toetust vajavateks, kirjutab transiidiärimees Oleg Ossinovski vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Tartus asuvasse autokollektsiooni on jõudnud lisaks Ameerika sõidukitele ka suur hulk nõukogude ajastu liiklusvahendeid.
Uudised
  • 04.10.25, 10:18
Rikaste TOPi ettevõtja maksab automaksu 130 000 eurot
Ettevõtja Indrek Rahumaa ütles vahetult pärast Baltika ostmist, et kui vaja, on ta nõus ettevõttesse investeerima. “Ega see ei ole mingi must auk, kust raha ei tule tagasi,” ütles ta.
Uudised
  • 03.10.25, 16:34
Rahumaa pankrotis lõpetanud Baltika ostmisest: sel oli üks tugev põhjus
Vilniuse börs meelitab kõrge dividenditootlusega. Pensionireformist vabanev raha võib ka aktsiate hinnad kännu tagant liikuma lükata.
Investor Toomas
  • 03.10.25, 14:41
Suur aktsiate võrdlus: mida võtta Balti börsilt Leedu pensionireformi eel
“Mulle oli tähtis, et ma ei peaks kellestki sõltuma. Tahtsin olla iseseisev ja otsustada ise oma asju. Mitte, et ma oleksin kuhugi suunatav. See algas mul seal Emajõe-Suursoos,” rääkis Neinar Seli.
Uudised
  • 04.10.25, 07:00
Neinar Seli: ma ei tea, kuidas ma olin 90ndatel nii kõva ettevõtja
Yolo grupi omanik Tim Heath.
Uudised
  • 03.10.25, 14:34
Yolo kasiinoärist koondatud töötajatele rivistuvad kosilased ukse taha
Sotsiaalmeedias levib värbamisnimekiri
Müncheni lennujaam pakkus uutest drooniintsidentidest mõjutatud reisijatele magamisaluseid ja tekke.
Uudised
  • 04.10.25, 08:32
Droonid katkestasid taas Müncheni lennujaama töö
Olulised on tulemused. LHV grupi uuel juhil Mihkel Torimil on tugev orienteeritus tulemustele. Suuri arenguvõimalusi näeb ta nii Eesti kui Inglismaa turul.
Saated
  • 03.10.25, 16:51
Koolipoisina tehtud uljad kõned ärieliidile palistasid Mihkel Torimi teed LHV juhiks
Uut iduäri käima lükkavad Henry Rõigas, Johannes Tampere ja Silver Keskküla esimesel füüsilisel kohtumisel Tallinna ramen ’i-restoranis.
Skype’i, Wise’i ja Bolti taustaga äriinglid andsid raha AI-pettustega võitlevale idule
Leedu Vilniuse lennujaama tööd segasid laupäeva ööl vastu pühapäeva väidetavalt üle kümne kuumaõhupalli. Foto on illustratiivne.
Vilniuse lennujaama töö peatasid kuumaõhupallid
“Valimistel võiks inimesed valida kohalike probleemidega tegelejaid, mitte neid, kes suure suuga ei tee vahet riigi ees seisvatel probleemidel ja kohaliku elu korraldamisel,” kirjutab LHV juhatuse liige Indrek Nuume.
Indrek Nuume: kohalikel valimistel võiks valida kohalike probleemidega tegelejaid
Uut iduäri käima lükkavad Henry Rõigas, Johannes Tampere ja Silver Keskküla esimesel füüsilisel kohtumisel Tallinna ramen ’i-restoranis.
Skype’i, Wise’i ja Bolti taustaga äriinglid andsid raha AI-pettustega võitlevale idule
Katre Kõvask kasvatab tempokalt Yooki: käive kasvab tänavu kolm korda
Katre Kõvask kasvatab tempokalt Yooki: käive kasvab tänavu kolm korda
Ignitis Oni Eesti juht Aleksandr Lilišentsev on kindel, et Leedu kontserni elektriautode laadimisjaamad jõuavad Eestis kolme parima hulka.
Leedu energiafirma võtab tüki Eesti laadimispunktide turust
Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.
Raadiohommikus: majanduse nägu, dieet, noored ja kinnisvara tegu
Investor Raivo Hein.
Raadiohitid: Heina kvantarvutid ja Mülleri mantlipärija
Saksamaa majandusminister Katherina Reiche esitleb uut majandusprognoosi algaval nädalal. Seni teadaolevalt tulevad numbrid varasemast paremad.
Saksamaa upitab oma majandusprognoosi
Vilniuse börs meelitab kõrge dividenditootlusega. Pensionireformist vabanev raha võib ka aktsiate hinnad kännu tagant liikuma lükata.
Suur aktsiate võrdlus: mida võtta Balti börsilt Leedu pensionireformi eel
Olulised on tulemused. LHV grupi uuel juhil Mihkel Torimil on tugev orienteeritus tulemustele. Suuri arenguvõimalusi näeb ta nii Eesti kui Inglismaa turul.
Koolipoisina tehtud uljad kõned ärieliidile palistasid Mihkel Torimi teed LHV juhiks
Vilniuse ja Varssavi börsil noteeritud reisikorraldusettevõtte suuremate aktsionäride sekka kuuluvad ka Marcel Vichmann ja Neinar Seli.
Türgi suurinvestor tahab ainukontrolli Eestis tegutseva börsifirma üle
Novaturas pole börsile teadet saatnud
Maaklerid NYSE börsil.
S&P ja Dow kerkisid järjekordse tipuni, Nasdaq taandus
Pfizeri peakorter
Ravimiaktsiad tegid parima rallinädala finantskriisist saadik
Pakendivabast poest saab osta toiduaineid ja puhastusvahendeid oma anumatesse. Kuigi kilohind on tihti nii soodsam, käivad inimesed harjumuspäraselt ostlemas suurtes jaekettides.
Nullkulu unistus puruneb: väikepood ei saa suurtele jaekettidele vastu
Ferati esindus asub Harjumaal Peetris. Valikus uhked BMWd, Mercedesed, Porsched, Ferrarid, ning maksta saab krüptos, on firma end reklaaminud.
Luksusautode müüja käive tegi müstilise hüppe. „Ebareaalne“
Ööd Groupi tegevjuht Andreas Tiik ütles, et järgmise 2-3 aastaga on plaanis investeerida üle 50 miljoni euro, et luua hotelli kontseptsioon kuni tuhande peegelmajaga.
Peegelmajade tootja kaasab 10 miljonit ja väljub Funderbeamist
Porsche Taycan Turbo on üks luksuslikest autodest, mis võib-olla peagi otsib endale uut omanikku.
Valus pööre. Coop Pank nõudis JMV-lt kümned autod tagasi
Tõlkebüroo Interlexi tegevjuht Inge Rätsepale paistab, et hind on hangetel ainuke kriteerium
Suured tõlkebürood hädas: riik valib hangetel võitjaks isegi riiulifirmasid
Eesti Energia juhatuse esimees Andrus Durejko
Eesti Energia liidab Enefit Greeni enda elektrimüügi äriga
Yolo Groupi omaniku Tim Heathi sõnul peab nüüd kasiinoäris valima musta ja valge vahel.
Miljardäri pööre tõi masskoondamise. Tim Heath loobub hallist ärist ning siseneb Lähis-Idasse
Greenful Groupi juhatuse liige Toomas Allikas (istub) tunnistas pingeid Sillamäe projekti osanike vahel, kuid tema sõnul need lahenevad lähiajal. Tekstiili Taaskasutuse OÜ juhatuse liige Kalle Grentsi sõnul on Allikase juhitava Hollandi ettevõtte osaluse vähenemine tingitud ühingu tegevuse finantseerimise proportsioonidest.
Partnerid lükkasid suuromaniku nurka: hiigeltoetusega tööstuses kerivad pinged

Äripäeva arvamusliider Vene sanktsioonidest: tolliamet hoiab sajakonnal ettevõttel silma peal
Äripäeva arvamusliider
Äripäeva arvamusliider Vene sanktsioonidest: tolliamet hoiab sajakonnal ettevõttel silma peal
00:00
Äripäev eetris: investorid saavad lõpuks Funderbeamist korraliku kasumi
Äripäev eetris
Äripäev eetris: investorid saavad lõpuks Funderbeamist korraliku kasumi
00:00
Mööblitööstur: kui tahad minna Ukrainasse äri tegema, mine kohe
Hommikuprogramm
Mööblitööstur: kui tahad minna Ukrainasse äri tegema, mine kohe
Ettevõtja noorte tööaja piiramisest: “Tööturg nii ei tööta!”
Äripäeva arvamusliider: intervjuud
Ettevõtja noorte tööaja piiramisest: “Tööturg nii ei tööta!”
AI-spetsialistist investor: tehnoloogiafirmadel on ruumi minna küll ja veel
Hommikuprogramm
AI-spetsialistist investor: tehnoloogiafirmadel on ruumi minna küll ja veel
Arendajad töötavad kallima rahaga. "Heal juhul vaid kuni 70% tuleb pangast"
Ruutmeetrite taga
Arendajad töötavad kallima rahaga. "Heal juhul vaid kuni 70% tuleb pangast"
