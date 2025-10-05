Raadiohommikus: majanduse nägu, dieet, noored ja kinnisvara tegu

Kella üheksaste uudiste järel räägime advokaadibüroo Rask partner ja vandeadvokaat Ramon Raskiga. Temaga vaatame vahetult otsa eluasemeturu veealustele karidele ja küsime, kas tõesti hakkab turul nüüd paremaks minema.

Hommikuprogrammi veavad Siim Sultson ja Joonas-Hendrik Mägi.

Päev jätkub viie saatega:

10.00‒11.00 “Sisuturundussaade”. Sukeldume teemasse, mis on oluline igale ettevõttele: kuidas luua sündmusi, mis pole pelgalt meelelahutus, vaid toovad kaasa ka reaalset ärilist väärtust ja meeskonna arengut. Saates arutletakse, kuidas olla ettevõttele partner, kes aitab sündmustel eesmärki teenida, olgu selleks siis meeskonna liitmine, uute oskuste arendamine või organisatsioonikultuuri tugevdamine.

11.00‒12.00 “Kuum tool”. Videomängud on miljardite eurode suurune majandusharu, kust Eesti ettevõttedki tahavad üha julgemalt kasu lõigata. Viimane suurem uudis maailmast on see, et arvutimängutootja Electronic Arts läheb 55 miljardi dollari suuruse tehinguga börsilt ära ning aktsia hind on viimastel päevadel jõudsalt kerkinud, asjasse on segatud nii saudid kui ka Donald Trumpi väimees.

Samal ajal unistavad Eesti mänguarendajad uuest Disco Elysiumist ‒ edukast mängust, millest räägiksid kõik.