Raadiohommikus: majanduse nägu, dieet, noored ja kinnisvara tegu

Esmaspäeval tulevad Äripäeva raadiohommikus teemaks majanduse olukord neljanda kvartali hakul, riigiasutuse eeskuju andev dieet, noored tööstustalendid ning eluasemeturu tegelik nägu ja karid.
- Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.
- Foto: Andras Kralla
Poole kaheksa paiku astub stuudiost läbi Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina
, kellega räägime majanduse olukorrast ja väljavaadetest.
Pärast kella kaheksat tuleb külla maa- ja ruumiameti peadirektor Kati Tamtik
, kellega võtame jutuks riigiasutuse 9 kuuga tehtud dieedi ja tasuta teenuste vajalikkuse.
Pärast kella poolt üheksat tulevad stuudiosse Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liidu tegevjuht Kaarel Jänes
ja Positroni peakorraldaja Jüri Luud, kellega vestleme noorte kasvavast elektroonikahuvist ja mis on selle taga.
Kella üheksaste uudiste järel räägime advokaadibüroo Rask partner ja vandeadvokaat Ramon Raskiga. Temaga vaatame vahetult otsa eluasemeturu veealustele karidele ja küsime, kas tõesti hakkab turul nüüd paremaks minema.
Hommikuprogrammi veavad Siim Sultson ja Joonas-Hendrik Mägi.
Päev jätkub viie saatega:
10.00‒11.00 “Sisuturundussaade”. Sukeldume teemasse, mis on oluline igale ettevõttele: kuidas luua sündmusi, mis pole pelgalt meelelahutus, vaid toovad kaasa ka reaalset ärilist väärtust ja meeskonna arengut. Saates arutletakse, kuidas olla ettevõttele partner, kes aitab sündmustel eesmärki teenida, olgu selleks siis meeskonna liitmine, uute oskuste arendamine või organisatsioonikultuuri tugevdamine.
Saatejuht Tõnu Einasto vestleb kahe valdkonna tipuga: Tiina-Katrina Kaber
iga EnterTrainingust ja Gerli Taniloo-Sunduk
iga Createventsist.
11.00‒12.00 “Kuum tool”. Videomängud on miljardite eurode suurune majandusharu, kust Eesti ettevõttedki tahavad üha julgemalt kasu lõigata. Viimane suurem uudis maailmast on see, et arvutimängutootja Electronic Arts läheb 55 miljardi dollari suuruse tehinguga börsilt ära ning aktsia hind on viimastel päevadel jõudsalt kerkinud, asjasse on segatud nii saudid kui ka Donald Trumpi väimees.
Samal ajal unistavad Eesti mänguarendajad uuest Disco Elysiumist ‒ edukast mängust, millest räägiksid kõik.
Saates on külas Maru VR Productioni loovjuht Rein Zobel
. Räägime, milline on Eesti mängutööstuse seis ja kuhu liigub globaalne mängumaailm ning kui tõenäoline on, et Eestist võiks saada Põhjamaade mängukeskus?
Saatejuht on Linda Eensaar.
12.00‒13.00 “Tööandjate tund”.
Kas majandus ja eksporditurud pöörduvad nüüd tõesti kasvule, nagu prognoosid ennustavad, selle üle arutavad saates klaaskiust lipumaste tootva Flagmore’i juhataja Rivo Sisas
, klaaspakettide tootja Glassense’i juhatuse liige Markus Kirsberg
ja Eesti Turvaettevõtete Liidu juht Andre Lilleleht
.
Saatejuht on Rivo Sarapik.
13.00‒14.00 “Teeninduse teejuht”.
Vaimse tervise hoidmine muutuste keskel ei ole luksus, vaid hädavajalik juhtimisoskus. Stuudios on superviseeriv pereterapeut ja organisatsioonide konsultant Reelika Kravets
ning vaimse tervise koolitaja, psühholoog ja coach Tuuli Junolainen
, kellega arutleme, kuidas juhtida keerulisi olukordi nii, et meeskond ei murduks. Räägime süsteemsest ärevusest, läbipaistva suhtluse tähtsusest, psühholoogilise turvalisuse loomisest ja juhi võimest toetada oma inimesi – ka siis, kui vastuseid veel ei ole.
Saadet juhib teemaveebi Kaubandus juht Maarit Kallas.
15.00‒16.00 “Lavajutud”.
Saates räägib Bolti IoT juht Jaan Hendrik Murumets
sellest, kuidas arendab Bolt oma riistvara ja tarkvara. Muu hulgas tuleb juttu, millisel viisil peatati kunagine tõukside abil tehtud narkoäri. Ettekanne on salvestatud tänavu kevadel aset leidnud IT-juhtimise aastakonverentsil.
Saadet toimetas Joonas-Hendrik Mägi.
