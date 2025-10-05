Bitcoini hind kerkis uue rekordini

Bitcoini ja teiste krüptovarade kallinemise taga nähakse muu hulgas USA president Donald Trumpi krüptoraha poliitikat. 17. septembril pandi Washingtonis tema auks ajutiselt püsti kuju, kus Trump tituleeriti bitcoini presidendiks.
Foto: Zumapress/Scanpix
USA kõik kolm peamist indeksit saavutasid neljapäeval uued rekordid. Tehnoloogiaralli liigub edasi tehisintellektiga seotud aktsiate tõttu. Samal ajal jälgisid investorid Washingtoni arenguid, kaaludes USA valitsuse töö pikaajalise peatumise võimalusi.
Bitcoini hind tõusis neljapäeval rekordilise taseme ehk 120 000 dollarini pärast seda, kui krüptovara seitse nädalat tagasi esimest korda selle tulemuseni jõudis. Seda toetasid spekulatsioonid, et USA valitsuse töö seiskumine suunab investorid turvalistemate varade poole.
