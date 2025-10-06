Kristi Saare: Tallinna linnaruum saab olla oluliselt parem
Omavalitsuse üks suuremaid vastutusi on, et linnas või vallas oleks elada hea. Sellega on senimaani Tallinnas mindud altlatti, kirjutab investor Kristi Saare vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
“Looduse nägemiseks ei peaks tingimata sõitma linna äärde loodusrajale, rohelus peaks ootama inimesi ka kodutänavatel ja linnasüdames,” kirjutab investor Kristi Saare.
Foto: Liis Treimann
Linnaplaneerimine mõjutab meid kõiki igapäevaselt palju rohkem, kui esmapilgul oskaks arvata. Sellele pööratakse tähelepanu liiga vähe. Teede ümberehitusse, ühistransporti ja liikluskorraldusse suunatakse meeletuid summasid, seejuures nende mõju linnaelanikele piisavalt arvestamata.
