Äripäev
Küsi ÄPltTelli Äripäev €2.99 kuu
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic0,01%292,04
  • OMX Riga0,11%908,11
  • OMX Tallinn0,21%1 950,73
  • OMX Vilnius0,01%1 243,73
  • S&P 5000,01%6 715,79
  • DOW 300,51%46 758,28
  • Nasdaq −0,28%22 780,51
  • FTSE 1000,67%9 491,25
  • Nikkei 2254,68%47 912,55
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%96,53
  • OMX Baltic0,01%292,04
  • OMX Riga0,11%908,11
  • OMX Tallinn0,21%1 950,73
  • OMX Vilnius0,01%1 243,73
  • S&P 5000,01%6 715,79
  • DOW 300,51%46 758,28
  • Nasdaq −0,28%22 780,51
  • FTSE 1000,67%9 491,25
  • Nikkei 2254,68%47 912,55
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%96,53
  • 06.10.25, 06:00

25 aastat linnapea ja kohalik ärimees: tahaks üksi valitseda

Veerand sajandit Haapsalu valitsenud Urmas Suklese suurim soov eesseisvate valimiste eel on, et tema valimisliit ei peaks tegema koalitsiooni ja saaks valitseda üksi.
Haapsalu linnapea Urmas Sukles möönab, et võib-olla on demokraatia toimimise mõttes võimu vahetumine tõesti hea, aga juhtimise mõttes kindlasti mitte.
Esmaspäeva lõunal mängib Haapsalu linnapea Urmas Sukles tennist. Ta üritab jõuda reketiga väljakule kolm-neli korda nädalas, et vormi hoida. Oma füüsilist vormi hindab arstiks õppinud 66aastane Sukles väga heaks.
“Öeldakse, et Sukles on vana. Aga vana saab olla ainult füüsiliselt. Kui su füüsis on hea, siis pole häda midagi. Ja kui su aju on terve. Mul on aju enda arust terve, mõtlen veel suht loogiliselt,” arutleb ta.
“Üks asi on vanus ja mulle öeldakse veel, et ma olen siin nii kaua olnud. Et see on nagu minu miinus. Ma arvan, et see on pigem mu pluss,” leiab Sukles tenniseväljaku ääres jalga puhates.
Teflonmehed
Teflonmehed on Äripäeva lugude sari Eesti kõige kauem ametis olnud linnapeadest ja vallavanematest. Nad kõik on mehed ja nad kõik pürivad taas võimule ka järgmisel nädalal toimuvatel valimistel.
Täna Sukles lõunat ei söö, see aeg läks tennise alla. Küsimusele, kas Haapsalu linnavalitsuse töötajad võivad ka keset päeva tennist mängimas käia, vastas Sukles, et tema ei käi kontrollimas, kus ja mis ajal täpselt inimesed töötavad. Aga lubab, et linnapea on tema igatahes 24 tundi ööpäevas.
Linnavõim ja äri korraga
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Saated
  • 12.07.24, 12:50
Haapsalu linnapea: senine suvi on läinud ärevalt
Hommikuprogrammis rääkisime Haapsalu linnapea Urmas Suklesega, kes liiga positiivne praeguse olukorra suhtes ei ole.
Uudised
  • 30.06.22, 14:07
Haapsalu raudtee pikendamine liigub teadmata tulevikku
Lisaks Tallinna Haigla Euroopa Liidu taasterahastust eemaldamisele otsustas valitsus lõpetada ka Turba–Risti raudtee ehitamisele 34 miljoni euro mahus toetuse andmise.
Saated
  • 01.07.22, 09:18
Haapsalu linnapea kurjustab: raudtee raha äravõtmine on jabur ja riigivaenulik
Milline on mõju kohalikule ettevõtlusele ja kinnisvarale?
Valitsuse otsus jätta taasterahastu toetusest ilma Haapsalu raudtee tõi Haapsalu linnapeale Urmas Suklesele ebameeldiva üllatuse. "Üks kamp laseb vee peale," ütles nördinud linnajuht.
  • ST
Sisuturundus
  • 02.10.25, 15:07
6 kuud. 0 protsenti. Placet Järelmaks suurendab e-poodide müüki ja toob rahulolevaid kliente
Ärikeskkonnas, kus kulud kasvavad ja ostujõud on surve all, peab iga ettevõtja otsima viise teha oma tooted ja teenused kliendile kättesaadavamaks. Kuidas seda teha? Placet Järelmaks pakub erakordset lahendust: igal e-poel on nüüd võimalik pakkuda oma klientidele võimalust tasuda kauba või teenuse eest kuni kuue kuu jooksul ja seda täiesti 0% lisakuluga!

Hetkel kuum

Tartus asuvasse autokollektsiooni on jõudnud lisaks Ameerika sõidukitele ka suur hulk nõukogude ajastu liiklusvahendeid.
Uudised
  • 04.10.25, 10:18
Rikaste TOPi ettevõtja maksab automaksu 130 000 eurot
Uut iduäri käima lükkavad Henry Rõigas, Johannes Tampere ja Silver Keskküla esimesel füüsilisel kohtumisel Tallinna ramen ’i-restoranis.
Uudised
  • 05.10.25, 06:00
Skype’i, Wise’i ja Bolti taustaga äriinglid andsid raha AI-pettustega võitlevale idule
Leedu Vilniuse lennujaama tööd segasid laupäeva ööl vastu pühapäeva väidetavalt üle kümne kuumaõhupalli. Foto on illustratiivne.
Uudised
  • 05.10.25, 08:55
Vilniuse lennujaama töö peatasid kuumaõhupallid
Katre Kõvask kasvatab tempokalt Yooki: käive kasvab tänavu kolm korda
Uudised
  • 04.10.25, 16:45
Katre Kõvask kasvatab tempokalt Yooki: käive kasvab tänavu kolm korda
Vilniuse börs meelitab kõrge dividenditootlusega. Pensionireformist vabanev raha võib ka aktsiate hinnad kännu tagant liikuma lükata.
Investor Toomas
  • 03.10.25, 14:41
Suur aktsiate võrdlus: mida võtta Balti börsilt Leedu pensionireformi eel
“Mulle oli tähtis, et ma ei peaks kellestki sõltuma. Tahtsin olla iseseisev ja otsustada ise oma asju. Mitte, et ma oleksin kuhugi suunatav. See algas mul seal Emajõe-Suursoos,” rääkis Neinar Seli.
Uudised
  • 04.10.25, 07:00
Neinar Seli: ma ei tea, kuidas ma olin 90ndatel nii kõva ettevõtja
Tšehhi autode äriga kuulsaks saanud ettevõtte autod seisavad praegu Tallinnas Autowelti müügiplatsil. Valiku seas on nii Porsched, Bentleyd kui ka näiteks Mercedesed.
Uudised
  • 05.10.25, 15:20
Nädala lood: Coop Pank nõuab JMV-lt kümneid autosid tagasi, raha varastanud tippjuht peab tagastama üle poole miljoni euro
Mobire Eesti AS
  • ST
Sisuturundus
  • 03.10.25, 13:20
Põnts nii CO2 jalajäljele kui ka kuludele – ettevõtte autopargi omamisel ja liisimisel on suur mõju
Haapsalu linnapea Urmas Sukles möönab, et võib-olla on demokraatia toimimise mõttes võimu vahetumine tõesti hea, aga juhtimise mõttes kindlasti mitte.
25 aastat linnapea ja kohalik ärimees: tahaks üksi valitseda
Teflonmehed: valimislugude sari
Juulis ulatus USA kaubandusdefitsiit 78,3 miljardi dollarini, suurenedes aastaga umbes 30%.
Sel nädalal oluline: viis asja, mida oodata
“Looduse nägemiseks ei peaks tingimata sõitma linna äärde loodusrajale, rohelus peaks ootama inimesi ka kodutänavatel ja linnasüdames,” kirjutab investor Kristi Saare.
Kristi Saare: Tallinna linnaruum saab olla oluliselt parem
Haapsalu linnapea Urmas Sukles möönab, et võib-olla on demokraatia toimimise mõttes võimu vahetumine tõesti hea, aga juhtimise mõttes kindlasti mitte.
25 aastat linnapea ja kohalik ärimees: tahaks üksi valitseda
Teflonmehed: valimislugude sari
“Kui me tahame, et tulevikus oleks noori, kes oskavad mõelda tehnoloogiliselt ning kes mõistavad tootmist ja tööstust, siis peame tegelema sellega juba põhikoolis,” kirjutab masinatööstusettevõtte Radius Machining asutaja ja juht Veljo Konnimois
Masinatööstur: omavalitsus ei tohi oodata, et tullakse ise
Leedu Vilniuse lennujaama tööd segasid laupäeva ööl vastu pühapäeva väidetavalt üle kümne kuumaõhupalli. Foto on illustratiivne.
Vilniuse lennujaama töö peatasid kuumaõhupallid
Katre Kõvask kasvatab tempokalt Yooki: käive kasvab tänavu kolm korda
Katre Kõvask kasvatab tempokalt Yooki: käive kasvab tänavu kolm korda
Tartus asuvasse autokollektsiooni on jõudnud lisaks Ameerika sõidukitele ka suur hulk nõukogude ajastu liiklusvahendeid.
Rikaste TOPi ettevõtja maksab automaksu 130 000 eurot
Uut iduäri käima lükkavad Henry Rõigas, Johannes Tampere ja Silver Keskküla esimesel füüsilisel kohtumisel Tallinna ramen ’i-restoranis.
Skype’i, Wise’i ja Bolti taustaga äriinglid andsid raha AI-pettustega võitlevale idule
6 kuud. 0 protsenti. Placet Järelmaks suurendab e-poodide müüki ja toob rahulolevaid kliente
  • ST
6 kuud. 0 protsenti. Placet Järelmaks suurendab e-poodide müüki ja toob rahulolevaid kliente
OPEC koos oma liitlastega on saudide eestvedamisel suurendanud turule toodavat naftakogust juba mitmendat kuud. Fotol Saudi Araabia kroonprints Mohammed bin Salman.
OPEC+ suurendab saudide eestvedamisel nafta tootmist
Bitcoini ja teiste krüptovarade kallinemise taga nähakse muu hulgas USA president Donald Trumpi krüptoraha poliitikat. 17. septembril pandi Washingtonis tema auks ajutiselt püsti kuju, kus Trump tituleeriti bitcoini presidendiks.
Bitcoini hind kerkis uue rekordini
Ignitis Oni Eesti juht Aleksandr Lilišentsev on kindel, et Leedu kontserni elektriautode laadimisjaamad jõuavad Eestis kolme parima hulka.
Leedu energiafirma võtab tüki Eesti laadimispunktide turust
Vilniuse börs meelitab kõrge dividenditootlusega. Pensionireformist vabanev raha võib ka aktsiate hinnad kännu tagant liikuma lükata.
Suur aktsiate võrdlus: mida võtta Balti börsilt Leedu pensionireformi eel
Olulised on tulemused. LHV grupi uuel juhil Mihkel Torimil on tugev orienteeritus tulemustele. Suuri arenguvõimalusi näeb ta nii Eesti kui Inglismaa turul.
Koolipoisina tehtud uljad kõned ärieliidile palistasid Mihkel Torimi teed LHV juhiks
Pakendivabast poest saab osta toiduaineid ja puhastusvahendeid oma anumatesse. Kuigi kilohind on tihti nii soodsam, käivad inimesed harjumuspäraselt ostlemas suurtes jaekettides.
Nullkulu unistus puruneb: väikepood ei saa suurtele jaekettidele vastu
Ferati esindus asub Harjumaal Peetris. Valikus uhked BMWd, Mercedesed, Porsched, Ferrarid, ning maksta saab krüptos, on firma end reklaaminud.
Luksusautode müüja käive tegi müstilise hüppe. „Ebareaalne“
Ööd Groupi tegevjuht Andreas Tiik ütles, et järgmise 2-3 aastaga on plaanis investeerida üle 50 miljoni euro, et luua hotelli kontseptsioon kuni tuhande peegelmajaga.
Peegelmajade tootja kaasab 10 miljonit ja väljub Funderbeamist
Porsche Taycan Turbo on üks luksuslikest autodest, mis võib-olla peagi otsib endale uut omanikku.
Valus pööre. Coop Pank nõudis JMV-lt kümned autod tagasi
Tõlkebüroo Interlexi tegevjuht Inge Rätsepale paistab, et hind on hangetel ainuke kriteerium
Suured tõlkebürood hädas: riik valib hangetel võitjaks isegi riiulifirmasid
Eesti Energia juhatuse esimees Andrus Durejko
Eesti Energia liidab Enefit Greeni enda elektrimüügi äriga
Yolo Groupi omaniku Tim Heathi sõnul peab nüüd kasiinoäris valima musta ja valge vahel.
Miljardäri pööre tõi masskoondamise. Tim Heath loobub hallist ärist ning siseneb Lähis-Idasse
Greenful Groupi juhatuse liige Toomas Allikas (istub) tunnistas pingeid Sillamäe projekti osanike vahel, kuid tema sõnul need lahenevad lähiajal. Tekstiili Taaskasutuse OÜ juhatuse liige Kalle Grentsi sõnul on Allikase juhitava Hollandi ettevõtte osaluse vähenemine tingitud ühingu tegevuse finantseerimise proportsioonidest.
Partnerid lükkasid suuromaniku nurka: hiigeltoetusega tööstuses kerivad pinged

Podcastid

Äripäeva arvamusliider Vene sanktsioonidest: tolliamet hoiab sajakonnal ettevõttel silma peal
Äripäeva arvamusliider
Äripäeva arvamusliider Vene sanktsioonidest: tolliamet hoiab sajakonnal ettevõttel silma peal
00:00
Äripäev eetris: investorid saavad lõpuks Funderbeamist korraliku kasumi
Äripäev eetris
Äripäev eetris: investorid saavad lõpuks Funderbeamist korraliku kasumi
00:00
Mööblitööstur: kui tahad minna Ukrainasse äri tegema, mine kohe
Hommikuprogramm
Mööblitööstur: kui tahad minna Ukrainasse äri tegema, mine kohe
Ettevõtja noorte tööaja piiramisest: “Tööturg nii ei tööta!”
Äripäeva arvamusliider: intervjuud
Ettevõtja noorte tööaja piiramisest: “Tööturg nii ei tööta!”
AI-spetsialistist investor: tehnoloogiafirmadel on ruumi minna küll ja veel
Hommikuprogramm
AI-spetsialistist investor: tehnoloogiafirmadel on ruumi minna küll ja veel
Arendajad töötavad kallima rahaga. "Heal juhul vaid kuni 70% tuleb pangast"
Ruutmeetrite taga
Arendajad töötavad kallima rahaga. "Heal juhul vaid kuni 70% tuleb pangast"
07.-08.10.2025 ja 14.-15.10.2025 Küberturbejuhi kool
IT Koolitus
Küberturbejuhi kool
72 akadeemilist tundi, millest 32 ak/h auditoorne õpe ja 40 ak/h iseseisev e-õpe
08.10.2025 ja 15.10.2025 Argumenteeritud müük
Äripäeva Akadeemia
Argumenteeritud müük
8 akadeemilist tundi
08.10.2025 Rõõmustamisoskus kui juhtimistööriist
Äripäeva Akadeemia
Rõõmustamisoskus kui juhtimistööriist
3 akadeemilist tundi
09.10.2025 Exceli koolitus edasijõudnutele
IT Koolitus
Exceli koolitus edasijõudnutele
8 akadeemilist tundi
09.10.2025 Spetsialistist juhiks 1
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 1
8 akadeemilist tundi
16.10.2025 Argumenteerimine juhtimises
Äripäeva Akadeemia
Argumenteerimine juhtimises
8 akadeemilist tundi
16.10.2025 SEO koolitus
IT Koolitus
SEO koolitus
6 akadeemilist tundi
17.10.2025 AI võimalused projektijuhtidele
IT Koolitus
AI võimalused projektijuhtidele
6 akadeemilist tundi
20.10.2025 Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
6 akadeemilist tundi
23.10.2025 Spetsialistist juhiks 2
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 2
8 akadeemilist tundi
27.-29.10.2025 PostgreSQL andmebaasid arendajale
IT Koolitus
PostgreSQL andmebaasid arendajale
26 akadeemilist tundi
27.10-30.10.2025 AZ-104T00: Microsoft Azure Administrator
IT Koolitus
AZ-104T00: Microsoft Azure Administrator
32 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Uudised
  • 04.10.25, 10:18
Rikaste TOPi ettevõtja maksab automaksu 130 000 eurot
2
Uudised
  • 05.10.25, 06:00
Skype’i, Wise’i ja Bolti taustaga äriinglid andsid raha AI-pettustega võitlevale idule
3
Arvamused
  • 04.10.25, 06:00
Personalijuht: noorte suurt tööpuudust põhjustab lihtsate ametite stigmatiseerimine
Karjäär pole lift, vaid redel
4
Uudised
  • 05.10.25, 08:55
Vilniuse lennujaama töö peatasid kuumaõhupallid
5
Uudised
  • 04.10.25, 07:00
Neinar Seli: ma ei tea, kuidas ma olin 90ndatel nii kõva ettevõtja
6
Uudised
  • 03.10.25, 16:34
Rahumaa pankrotis lõpetanud Baltika ostmisest: sel oli üks tugev põhjus

Viimased uudised

Suur lugu
  • 06.10.25, 06:00
25 aastat linnapea ja kohalik ärimees: tahaks üksi valitseda
Teflonmehed: valimislugude sari
Arvamused
  • 06.10.25, 06:00
Kristi Saare: Tallinna linnaruum saab olla oluliselt parem
Börsiuudised
  • 06.10.25, 05:00
Sel nädalal oluline: viis asja, mida oodata
Börsiuudised
  • 05.10.25, 18:27
OPEC+ suurendab saudide eestvedamisel nafta tootmist
Uudised
  • 05.10.25, 15:20
Nädala lood: Coop Pank nõuab JMV-lt kümneid autosid tagasi, raha varastanud tippjuht peab tagastama üle poole miljoni euro
Uudised
  • 05.10.25, 14:00
Raadiohommikus: majanduse nägu, dieet, noored ja kinnisvara tegu
Arvamused
  • 05.10.25, 13:45
Masinatööstur: omavalitsus ei tohi oodata, et tullakse ise
Uudised
  • 05.10.25, 11:49
Saksamaa upitab oma majandusprognoosi
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025