Tagasi 06.10.25, 06:00 25 aastat linnapea ja kohalik ärimees: tahaks üksi valitseda Veerand sajandit Haapsalu valitsenud Urmas Suklese suurim soov eesseisvate valimiste eel on, et tema valimisliit ei peaks tegema koalitsiooni ja saaks valitseda üksi.

Esmaspäeva lõunal mängib Haapsalu linnapea Urmas Sukles tennist. Ta üritab jõuda reketiga väljakule kolm-neli korda nädalas, et vormi hoida. Oma füüsilist vormi hindab arstiks õppinud 66aastane Sukles väga heaks.

“Öeldakse, et Sukles on vana. Aga vana saab olla ainult füüsiliselt. Kui su füüsis on hea, siis pole häda midagi. Ja kui su aju on terve. Mul on aju enda arust terve, mõtlen veel suht loogiliselt,” arutleb ta.

“Üks asi on vanus ja mulle öeldakse veel, et ma olen siin nii kaua olnud. Et see on nagu minu miinus. Ma arvan, et see on pigem mu pluss,” leiab Sukles tenniseväljaku ääres jalga puhates.

Teflonmehed Teflonmehed on Äripäeva lugude sari Eesti kõige kauem ametis olnud linnapeadest ja vallavanematest. Nad kõik on mehed ja nad kõik pürivad taas võimule ka järgmisel nädalal toimuvatel valimistel.

Täna Sukles lõunat ei söö, see aeg läks tennise alla. Küsimusele, kas Haapsalu linnavalitsuse töötajad võivad ka keset päeva tennist mängimas käia, vastas Sukles, et tema ei käi kontrollimas, kus ja mis ajal täpselt inimesed töötavad. Aga lubab, et linnapea on tema igatahes 24 tundi ööpäevas.

Linnavõim ja äri korraga