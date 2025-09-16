Äripäev
  16.09.25, 20:54

Eli Lilly investeerib 5 miljardit dollarit uue tehase ehitamisse

Ravimitootja Eli Lilly teatas teisipäeval, et investeerib 5 miljardit dollarit uue tehase rajamisse Goochlandi maakonnas Virginias.
Investeering on osa suuremast USA tehaste projektist, millega Eli Lilly plaanib suurendada kodumaist tootmist ja kaitsta end võimalike tollitariifide eest.
  Investeering on osa suuremast USA tehaste projektist, millega Eli Lilly plaanib suurendada kodumaist tootmist ja kaitsta end võimalike tollitariifide eest.
  • Foto: Reuters/Scanpix
Tehases hakatakse valmistama toimeaineid vähiravi, autoimmuunhaiguste ja teiste ravimeetodite jaoks ning see suurendab ettevõtte võimekust toota antikeha-ravimi konjugaatide seeriat. Tehas valmib järgmise viie aasta jooksul, vahendas Reuters.
Börsiuudised
  • 10.09.25, 13:36
Novo Nordisk koondab kasumi päästmiseks tuhandeid töökohti
Taani farmaatsiahiiglane Novo Nordisk teatas 9000 töötaja koondamisest ja langetas taas oma kasumiprognoosi. Aktsia kerkis kauplemispäeva alguses üle 3%.
Börsiuudised
  • 01.09.25, 11:27
Novo Nordiski kaalulangetusravim edestab uues uuringus konkurenti
Uue uuringu kohaselt on Novo Nordiski Wegovy kasutamisel südameataki või surma risk 57 protsenti väiksem kui Eli Lilly kaalulangetusravimite kasutamisel.
Börsiuudised
  • 27.08.25, 00:47
Uus kaalulangetusravim liikus heakskiidule lähemale
Eli Lilly eksperimentaalne rasvumisvastane ravim vastas diabeediuuringus seatud eesmärgile, mis viib ettevõtte sammu võrra lähemale potentsiaalsele heakskiidule.
Börsiuudised
  • 07.08.25, 14:11
Novo Nordiski aktsia hakkas konkurendi põrumise peale rallima
Taani ravimihiiu Novo Nordisk aktsia hakkas rallima pärast seda, kui USA konkurent Eli Lilly teatas oma uue suukaudse kaalulangetusravimi uuringu tulemustest.
2023. aastal Äripäevale intervjuud andes ütles Rainer Miltop, et aastatel, kui tema firma enam Kadrioru Pargile valgusfestivali jaoks tehtud tööde eest arveid ei esitanud, tema festivali jaoks töid ei tellinud. Ometigi oli Äripäeval ja prokuratuuril vastupidine info ning nüüd süüdistab prokuratuur teda koos ametnikust elukaaslasega selles, et kasutasid valearvet, et tehtud installatsiooni pealt teenida.
Uudised
  • 15.09.25, 06:00
Eesti 200st skandaaliga lahkunud poliitik ja ettevõtja sai koos elukaaslasega kriminaalsüüdistuse
“Mingit emotsiooni ei tekita”
Sandra Laur läbis Inglismaal erakoolis kohustusliku sõjalise väljaõppe. Ta meenutab, kuidas ühel võistlusmängul kuulutati ülem „hukkunuks” ja tal tuli ootamatult juhtimine üle võtta ning meeskond kiiresti ümber korraldada. „Selle võistluse me võitsime,” sõnab ta.
Suur lugu
  • 15.09.25, 17:10
Noorpoliitik sihib kaitseministri kohta. “Pevkur mingu parteikontorisse häbenema”
TREV-2 Grupi juhatuse esimees Sven Pertensi arvates on transpordiamet jätnud tööde eest maksmata defektide eest, mis ei olnud nende põhjustatud. Amet aga näeb tee-ehitaja süüd objektil küll ning praeguseks on vaidlus jõudnud kohtusse.
Uudised
  • 15.09.25, 09:26
Tee-ehitaja tahab riigiametilt kohtu kaudu raha kätte saada
Pereäri Värska Originaal veavad vennad Rauno Jõgeva (vasakul) ja Oliver Jõgeva.
Uudised
  • 15.09.25, 12:03
A. Le Coq ostab Värska pereäri
Aktsiaturgudel edukaks tegutsemiseks peab investor teadma investeerimismõisteid, mõistma aktsiatesse investeerimise riske, neid haldama ning olema kursis maksukohustustega.
Investor Toomas
  • 15.09.25, 15:48
Riskivaba investeering, mis nõuab ainult pisut sinu ajast
Reet Roos on üles ehitanud meedia- ja reklaamiäri Baltikumi turuliidrid. Tema investeerimisfond, mis kolib peagi Šveitsi, on tema sõnul kõige kindlam viis oma vara kindlas kohas hoida.
Uudised
  • 13.09.25, 18:00
Esirikas ärinaine: peame looma tugeva kaitsetahte, mitte arutama Portugali kinnisvara üle
“Tubli tüdruku mentaliteet võiks poliitikast ära kaduda”
Balti börsi olulisim sündmus saabub juba homme, kui möödunud kuu tulemustest teatab kodumaine pank LHV Group.
Börsiuudised
  • 15.09.25, 05:00
Sel nädalal oluline: viis asja, mida oodata
Tööandjad, kes pakuvad tervisekindlustust, omavad tööturul konkurentsieelist.
  • ST
Sisuturundus
  • 12.09.25, 11:26
Tervisekindlustus annab tööandjale kätte trumpkaardi
Elcogeni tegevjuht Enn Õunpuu paremal, tehase ehituseks raha andnud LHV panga juht Mihkel Torim keskel ja tehase ehitanud ettevõtte Maru Ehituse juht Margo Dengo.
Mehed valges avasid Tallinna lähedal miljonitehase
Cleveron tuli kahjumist välja
Cleveron tuli kahjumist välja. Uus juht: juhtkonna vahetus tõi värske vaate
Paikre OÜ-s toimunu eest süüdi mõistetud Kristo Rossman on praegu ametis kohalikele omavalitsustele kuuluvas MTÜs Eesti Jäätmehoolduskeskus projektijuhina.
Pärnu prügilavargad jäid lõplikult süüdi
Elcogeni tegevjuht Enn Õunpuu paremal, tehase ehituseks raha andnud LHV panga juht Mihkel Torim keskel ja tehase ehitanud ettevõtte Maru Ehituse juht Margo Dengo.
Mehed valges avasid Tallinna lähedal miljonitehase
31aastasest Charlie Kirkist on tehtud kristliku Ameerika märter.
  • PRO
Globaalne briifing: Venemaa läheb lõpuni välja, USA ei jäta Euroopale palju võimalusi
Saksa Rheinmetallile kuulub Leetu rajatavast suurtükiväe laskemoonatehasest 51 prtosenti.
Leedu suure laskemoonatehase ehitus läheb varsti käima
Ajalugu on Kristjan Liivamägi hinnangul meile näidanud, et eksklusiivsete suurte arenduste puhul kiputakse tulusid prognoosima suuremaks ja kulusid väiksemaks.
Arco Vara suur amps: soodsad võlakirjad meelitavad, aga ei veena kõiki investoreid
Ka tänavusel Äriplaanil vaatab numbritele ja prognoosidele otsa Eesti Panga president Madis Müller.
Raadiohommikus: kuidas sel majandusaastal äri kasvatada
Kinnisvara korrashoid hõlmab muu hulgas akende pesu kõrghoonetel.
  • PRO
Kinnisvara korrashoiu TOP: koore riisus Urmas Sõõrumaa äri
Dubai tuleb Tallinna: kohtumine DAMACi ja Dubai kinnisvaraturu tipptegijatega
  • ST
Dubai tuleb Tallinna: kohtumine DAMACi ja Dubai kinnisvaraturu tipptegijatega
Investeering on osa suuremast USA tehaste projektist, millega Eli Lilly plaanib suurendada kodumaist tootmist ja kaitsta end võimalike tollitariifide eest.
Eli Lilly investeerib 5 miljardit dollarit uue tehase ehitamisse
Esialgse ülevaate kohaselt võivad Tesla uksekäepidemed muutuda kasutuskõlbmatuks, kui elektroonilised ukselukud ei saa sõiduki aku süsteemist piisavalt pinget.
Probleem Tesla uste avamisega viis riikliku uurimiseni
Suurima languse saavutas põhinimekirjas Infortar, mille aktsia odavnes 70 456 euro suuruse päevakäibega 2,43%.
Balti börsidel oli punane päev, Wall Street pani küsimärgi alla Föderaalreservi sõltumatuse
Sportautosid tootva Ferrari edasise edu üks aluseid võiks olla pikk tellimusteraamat, leiavad analüütikud.
Ferrari võlub analüütikutelt välja aina rohkem ostusoovitusi
Tugevam euro dollari suhtes tähendab, et USA kaup muutub eurooplasele odavamaks.
Euro tugevneb dollari vastu, sihikul nelja aasta suurim tõus
ESG kiirelt kustunud tähelennul on kolm põhjust: lõdvenevad Euroopa regulatsioonid, majandusraskused ja juhtide meelsus.
Mull lõhkes. Kestlikkuse juhid ja spetsialistid jäävad üleöö töötuks
Kuus aastat tagasi kogunes USA relvatootja LMT Defence tehasesse esinduslik seltskond, et allkirjastada Eestile automaatrelvade hanke leping. Fotol esiplaanil on üritusel osalenud tollane Eesti suursaadik USAs Jonatan Vseviov.
Kuulsusrikas relvahange lõppes häbiga. Tuhanded täpsusrelvad osutusid logudeks
Tallinna abilinnapea Vladimir Svet, Mantreco juht Jaak Lõhmus (keskel) ja Kadrioru pargi juhataja Ain Järve Kadrioru pargi majandushoone nurgakivi paneku tseremoonial.
Ehitusettevõtja liigutas võlgades kõrvalärid firmamatja kätte
Käib vilgas töö põhiäri päästmiseks
Elupõlise nõmmeka Ragnar Jaaniste idee Nõmme suusahüppetorni vaateplatvormi rajamisest võitis küll suure menuga kaasava eelarve hääletuse, kuid projekt paisus nii suureks, et on jäänud teostamata.
Kaasava eelarve pettumus: suured unistused jäid tegemata, tulid põõsad ja veekraanid
“Kõik algas suure hooga pihta, aga siis tuli välja, et raha ei ole”
Ehitusfirma saneerimisnõustaja sõnul tekkis lisaks muudele raskustele ettevõtjal eelmisel aastal mitmel objektil tellijaga vaidlusi, mis olukorda veelgi raskendasid.
Ehitusettevõte sattus raskustesse ja läks saneerimisele. Äripartnerid ootavad juba pankrotti
Omanik saneerimisest: “See ei tähenda mu elutöö lõppu”
Frogi e-poe aruannetest leiab suuri ja tavapäratud kulusid, mis iga teise e-poe ja isegi jaekaupluse pikali lööks. Frog toimetab aga justkui muretult Veerenni tänava uhkes büroohoones edasi.
Tuntud e-poe särava fassaadi tagant paistavad maksuskeemi konnasilmad
Hiljuti Eesti Pelmeenitööstus juhatuse liikmeks saanud Marko Kalev oli aastate eest kohtu all ulatusliku maksupettuse süüdistusega, ta mõisteti süüdi ning karistati 2016. aastal tingimisi vangistusega. Mehelt mõisteti välja ka üle miljoni euro. Ühel istungil tehtud pildil oli ta rõõmsas tujus ja poseeris Salvador Dali raamatuga "Geeniuse päevik".
Kuulus pelmeenitootja läks pankrotti
Alexander Urmas Vest oli 2014. aastal kohtu all kelmuse süüdistusega.
Värvika ajalooga firmamatjat ähvardab kriminaalasi

Finantsjärelvalve juht lahkab börsiskandaali: „Me ei jälgi isikuid, vaid tehinguid“
Investor Toomase tund
Finantsjärelvalve juht lahkab börsiskandaali: „Me ei jälgi isikuid, vaid tehinguid“
00:00
Konditsioneerita päikeseautoga läbi Austraalia kihutanud eestlased. "Isiklikud vajadused on viimased, millega tegeleda"
Turismitund
Konditsioneerita päikeseautoga läbi Austraalia kihutanud eestlased. "Isiklikud vajadused on viimased, millega tegeleda"
00:00
Konkurentsiamet lõpetas kinotehingu uurimise. “Selle menetluse puhul õpime kõik“
Kuum tool
Konkurentsiamet lõpetas kinotehingu uurimise. “Selle menetluse puhul õpime kõik“
Äripäeva arvamusliider: vaba raha paneb Urmas Sõõrumaa lollusi tegema
Äripäeva arvamusliider
Äripäeva arvamusliider: vaba raha paneb Urmas Sõõrumaa lollusi tegema
Äripäev eetris: meil pole põhjust Eesti üle nii palju viriseda
Äripäev eetris
Äripäev eetris: meil pole põhjust Eesti üle nii palju viriseda
Luubi all: Enefit Greeni skandaali ootamatu pööre
Luubi all
Luubi all: Enefit Greeni skandaali ootamatu pööre
Börsiuudised
  • 16.09.25, 20:54
Eli Lilly investeerib 5 miljardit dollarit uue tehase ehitamisse
Uudised
  • 16.09.25, 19:46
Mehed valges avasid Tallinna lähedal miljonitehase
Börsiuudised
  • 16.09.25, 19:15
Probleem Tesla uste avamisega viis riikliku uurimiseni
Uudised
  • 16.09.25, 17:44
Pärnu prügilavargad jäid lõplikult süüdi
Uudised
  • 16.09.25, 17:31
Raadiohommikus: kuidas sel majandusaastal äri kasvatada
Majandustulemused
  • 16.09.25, 17:19
Cleveron tuli kahjumist välja. Uus juht: juhtkonna vahetus tõi värske vaate
Börsiuudised
  • 16.09.25, 17:12
Balti börsidel oli punane päev, Wall Street pani küsimärgi alla Föderaalreservi sõltumatuse
Arvamused
  • 16.09.25, 17:00
Andres Pulveri valmisootused: mannetud oravad ja otsustavad tuulikuhääled
