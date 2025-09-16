Eli Lilly investeerib 5 miljardit dollarit uue tehase ehitamisse

Investeering on osa suuremast USA tehaste projektist, millega Eli Lilly plaanib suurendada kodumaist tootmist ja kaitsta end võimalike tollitariifide eest.
Foto: Reuters/Scanpix
Tehases hakatakse valmistama toimeaineid vähiravi, autoimmuunhaiguste ja teiste ravimeetodite jaoks ning see suurendab ettevõtte võimekust toota antikeha-ravimi konjugaatide seeriat. Tehas valmib järgmise viie aasta jooksul, vahendas Reuters.
