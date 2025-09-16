Balti börsidel oli punane päev, Wall Street pani küsimärgi alla Föderaalreservi sõltumatuse
Balti börsid sulgusid teisipäeval valdavalt punases, kusjuures langes enim Tallinna börs. Samal ajal analüüsis Wall Street, kuidas Föderaalreservi tulevane juhtkonna liige võib mõjutada keskpanga sõltumatust.
Tervisekindlustus ei ole enam pelgalt hüve – see on muutumas tööandja konkurentsieeliseks, mida ootavad nii noored spetsialistid kui ka kogenud töötajad. Mida tervisekindlustus tegelikult katab, kuidas on töötajate ootused viimastel aastatel muutunud ja kuidas see kõik mõjutab tööandja brändi?