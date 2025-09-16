Probleem Tesla uste avamisega viis riikliku uurimiseni

Esialgse ülevaate kohaselt võivad Tesla uksekäepidemed muutuda kasutuskõlbmatuks, kui elektroonilised ukselukud ei saa sõiduki aku süsteemist piisavalt pinget.
Foto: Patrick Pleul/dpa/Scanpix
NHTSA defektide uurimise büroo (ODI) teatas uuringust teisipäeval pärast seda, kui nad olid saanud üheksa kaebust omanike käest, kes ei saanud oma autosse sisse, kirjutas TechChrunch. ODI sõnul esineb kõige sagedamini olukord, kus vanemad lahkuvad autost ja ei saa tagumisi uksi avada, et lapsed autosse panna või sealt välja võtta. Raporti järgi pidid neljal korral omanikud akna purustama, et autosse sisse pääseda.
