Tagasi ST 12.09.25, 11:26 Tervisekindlustus annab tööandjale kätte trumpkaardi Tervisekindlustus ei ole enam pelgalt hüve – see on muutumas tööandja konkurentsieeliseks, mida ootavad nii noored spetsialistid kui ka kogenud töötajad. Mida tervisekindlustus tegelikult katab, kuidas on töötajate ootused viimastel aastatel muutunud ja kuidas see kõik mõjutab tööandja brändi?

Tööandjad, kes pakuvad tervisekindlustust, omavad tööturul konkurentsieelist.

Sisuturundussaates räägivad If Kindlustuse eksperdid – isikukindlustuse riskijuht Evelin Strikholm ja kahjukäsitleja Irina Burakova –, millist lisaväärtust loob tervisekindlustus töötajatele ja tööandjatele. Arutame, kuidas kindlustus mõjutab töötajate produktiivsust, millised on kõige populaarsemad teenused (sh vaimse tervise tugi ja hambaravi) ning kuidas erinevad väike- ja suurettevõtete vajadused.

Saates tuleb juttu ka sellest, kuidas töötajad kindlustust tegelikult kasutavad, kui paindlikud on paketid ja miks tervisekindlustus võib olla osa laiemast tööandja terviseprogrammist.

Saadet juhib Juuli Nemvalts.

