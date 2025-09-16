Äripäev
  • 16.09.25, 17:31

Raadiohommikus: kuidas sel majandusaastal äri kasvatada

Kolmapäevane hommikuprogramm läheb otse-eetrisse Alexela Kontserdimajast, kus toimub majanduskonverents „Äriplaan 2026“.
Ka tänavusel Äriplaanil vaatab numbritele ja prognoosidele otsa Eesti Panga president Madis Müller.
  • Ka tänavusel Äriplaanil vaatab numbritele ja prognoosidele otsa Eesti Panga president Madis Müller.
  • Foto: Liis Treimann
Äripäeva raadio kutsus kohale eri majandusvaldkondade esindajad, et uurida, millisena nemad uut aastat näevad, milliseid äriplaane majanduskeskkond teha võimaldab ja mis on need sõnumid, mida lavalaudadelt oodatakse.
Hommikuprogrammi külalised on Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel, Europcari juht Argo Rebane, Salga andmeanalüütik Kaido Keerme, Lunden Foodi juhatuse liige Evelin Toomela, LHV Groupi juht Mihkel Torim, Verstoni juht Jarmo Liiver, Salvesti juht Jaanus Aal, Luminori peaökonomist Lenno Uusküla ja Heidelberg Materialsi Baltikumi piirkonna juht Meelis Einstein.
Hommikuprogrammi toovad kuulajateni saatejuhid Neeme Korv, Lauri Leet ja Mai Kroonmäe, uudiseid vahendab Stiine Reintam.

10.00–11.00 “Sisuturundussaade”
Külas on AS KredEx Krediidikindlustuse juhatuse liige ja müügiosakonna juht Katrin Savi, kes selgitab, kuidas krediidikindlustus aitab maandada ettevõtete makseriske ja toetab eksporditehinguid. Oma kogemust jagavad Natalja Valdmann (Baltliner OÜ finantsjuht), kes räägib lühiajalise krediidikindlustuse kasutamisest, ning Tõnis Haldna (Hekotek ASi juhatuse liige ja müügidirektor), kes avab pikaajaliste ekspordiprojektide kindlustamise võimalusi. Saatejuht on Juuli Nemvalts.
11.00–12.00 “Finantsuudised eetris”
Seekordne saade keskendub ettevõtete ostmisele ja müümisele. Stuudios on PwC Eesti tehingute nõustamise valdkonna juht Sass Karemäe ning advokaadibüroo COBALT ühinemiste ja omandamiste valdkonna vandeadvokaat Ott Aava. Nad arutlevad, kas tänane turg on pigem ostjate või müüjate poolel, selgitavad ostu-müügi protsessi kulgu ning toovad välja peamised punased lipud ja väljakutsed, mis selles protsessis ette tulevad. Lisaks jagavad saatekülalised soovitusi, kuidas müüja saab oma ettevõtet müügiks ette valmistada, et müügihinda maksimeerida. Saatejuht on Paavo Siimann.
12.00–13.00 “Äripäeva TOP”
Räägime joogitootjatega. Külla on tulnud Äripäeva joogitootjate TOPis viienda koha saanud Saku õlletehase juhataja Jaan Härms ning seitsmenda koha saanud Põhjala Brewing ASi juhataja Tiit Paananen. Räägime õlletarbimise kultuuri pöördumisest, alkoholivabade alternatiivide buumist ja õlletootjate omavahelisest koostööst. Saadet juhib Joonas-Hendrik Mägi.
13.00–14.00 Ükssarvikute kasvulava
Saates on fookuses Eesti idufirmade hetkeseis. Külas on Ruumi kaasasutajad Liisa Jõerüüt ja Aksel Joonas Reedi. Uurime lähemalt oktoobris avatava Ruumi kontseptsiooni, mis püüab ambitsioonikaid asutajaid kokku tuua, pakkudes neile vaba keskkonda katsetamiseks ja loomiseks. Liisa ja Aksel räägivad, miks erineb Ruum traditsioonilistest inkubaatoritest ja kuidas see aitab uut energiat ökosüsteemi tuua. Saadet juhib Tarmo Virki.

Artikkel jätkub pärast reklaami

