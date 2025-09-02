Kulla hind tegi kõigi aegade rekordi

Kulla hind tõusis rekordkõrgusele, kuna Föderaalreservi võimalikud intressikärped ja kasvavad mured USA keskpanga tuleviku pärast andsid väärismetallide mitmeaastasele tõusutrendile uut hoogu, vahendab Bloomberg.
Kulla hind kerkis 0,9%, 3508,73 dollarini untsi eest ja ületas aprillis saavutatud eelneva tipu, enne kui osa tõusust teisipäeva varahommikul Aasias tagasi andis. Väärismetalli hind on tänavu tõusnud enam kui 30%, muutes selle üheks parima tootlusega tooraineks maailmas.
USA otsus kehtestada tollimaksud kullakangide impordile on tekitanud globaalsel väärismetallide turul segadust ning ähvardab pöörata pea peale kaubavood Šveitsist ja olulisematest väärismetallide rafineerimiskeskustest.
