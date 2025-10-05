Indrek Nuume: kohalikel valimistel võiks valida kohalike probleemidega tegelejaid
Leidub mitu teemat, millest kohalikel valimistel võiks rohkem rääkida, selmet riigi tasandi probleeme esile tõsta, kirjutab LHV ettevõtete panganduse juht Indrek Nuume vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
“Valimistel võiks inimesed valida kohalike probleemidega tegelejaid, mitte neid, kes suure suuga ei tee vahet riigi ees seisvatel probleemidel ja kohaliku elu korraldamisel,” kirjutab LHV juhatuse liige Indrek Nuume.
Foto: Andras Kralla
Kohalike valimiste teema peaks olema kohalike inimeste elu korraldamine. Poliitikud tahavad väga tuua esile riigi tasandi probleeme nagu maksud ja kaitsekulud. Seevastu näiteks see, kas vallas on vaja kooli pidada või ettevõtlust edendada, ei ole kisapoliitikutele piisavalt seksikas teema.
