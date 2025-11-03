Konkurentsiamet võtab Novaturase ainukontrolli uurimiseks lisaaega

Kui laupäeval teatas Vilniuse börsil noteeritud reisikorraldaja Novaturas, et uus strateegiline investor Türgist ostab kolmandiku ettevõtte aktsiatest, siis esmaspäeval tõusis väärtpaberi hind enam kui 100 000 eurose käibe juures 13,3 protsenti.
Kestlik elustiil ei ole juhuslike väikeste valikute jada, vaid otsus – ja oma olemuselt maatriks. See on kui tihe võrgustik, kus iga lüli – üksikisik, ettevõte või riiklik regulaator – toetab teisi ja kujundab ühist tulevikku. Kui üks lüli jääb passiivseks, nõrgeneb kogu süsteem. Kui aga kõik liiguvad samas suunas, tekib ring, mis hoiab muutuse elus ja edasi viivana.