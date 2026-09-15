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  • 15.09.26, 11:44

NordSpace pakub investoritele fikseeritud 9% tootlusega võlakirju

Leedu päritolu nutikate äripindade arendaja NordSpace alustab uut avalikku võlakirjaemissiooni. Programmi kogumaht on kuni 10 miljonit eurot, esimese seeriaga kaasatakse kuni 5 miljonit eurot. Võlakirjad on tagamata ja fikseeritud intressimääraga 9% aastas, intressimaksed toimuvad kaks korda aastas. Esimese seeriaga kaasatud vahendeid kasutatakse muuhulgas 2025. aastal emiteeritud võlakirjade ennetähtaegseks lunastamiseks ning äritegevuse laiendamiseks Leedus, Lätis ja Poolas. Märkimisperiood kestab 24. septembrini 2026 ning võlakirjade lunastustähtaeg on 30. september 2029.
Baltikumi ja Poola kinnisvaraturg on siiani keskendunud suurtele tööstus- ja kaubanduspindadele, kuid väikeettevõtete vajadustele suunatud kaasaegsete ja paindlike äripindade valik on sisuliselt olematu. NordSpace on asunud seda lünka täitma.
  • Baltikumi ja Poola kinnisvaraturg on siiani keskendunud suurtele tööstus- ja kaubanduspindadele, kuid väikeettevõtete vajadustele suunatud kaasaegsete ja paindlike äripindade valik on sisuliselt olematu. NordSpace on asunud seda lünka täitma.
  • Foto: NordSpace
NordSpace pakub oma äripargi klientidele mitmekülgseid, energiatõhusaid ja nutikalt hallatavaid äriruume, mida saab samaaegselt kasutada nii lao-, tootmis-, kontori- kui ka teenindusruumina.
Ettevõtte peamised turud on Leedu, Läti ja Poola. NordSpace'i portfellis on 13 valminud äriparki kogupinnaga ligi 39 400 m² (sh üks müüdud objekt), millest tegutsevate parkide keskmine täituvus on 69% – vanimate, ligi kolm aastat tagasi avatud objektide täituvus on aga juba üle 80%. 2028. aasta lõpuks on oodata, et ettevõtte portfelli kogumaht on kasvanud 100 000 m²-ni. NordSpace'il on praegu ehitus-, projekteerimis- või läbirääkimiste faasis 13 projekti, millesse on juba investeeritud 12,4 miljonit eurot.
„Meie ärimudel on end tõestanud nii Leedus, Lätis kui ka Poolas, kus näeme jätkuvalt tugevat nõudlust väikeste ja multifunktsionaalsete äripindade järele. Täiendavat kapitali kaasame võlakirjaemissiooni kaudu just laienemise kiirendamiseks ning Baltikumi ja Poola turgudel positsiooni tugevdamiseks," selgitab NordSpace'i finantsjuht Pijus Labanauskas.
NordSpace on end positsioneerinud multifunktsionaalsete äripindade pakkujana, mille ruume saab kasutada nii ladustamiseks kui ka igapäevaseks äritegevuseks. Ettevõtte arendusstrateegia keskmes on innovatsioon ja jätkusuutlikkus – igasse projekti integreeritakse kaasaegsed tehnoloogilised lahendused ja keskkonnasäästlikud praktikad, mis pakuvad klientidele tulevikukindlaid ja kuluefektiivseid äripindu. Kõiki äripindu saab kliendirakenduse kaudu reaalajas kaugjuhtida – see hõlmab uste ja väravate avamist, turvakaamerate ja -alarmide jälgimist ning energiatarbimise haldamist.
Meie ärimudel on end tõestanud nii Leedus, Lätis kui ka Poolas, kus näeme jätkuvalt tugevat nõudlust väikeste ja multifunktsionaalsete äripindade järele. Täiendavat kapitali kaasame võlakirjaemissiooni kaudu just laienemise kiirendamiseks ning Baltikumi ja Poola turgudel positsiooni tugevdamiseks.
NordSpace'i finantsjuht Pijus Labanauskas
Suurima hüppe on NordSpace viimasel ajal teinud Poola turul. Seal avatud esimene projekt Varssavis saavutas 100% täituvuse kõigest nelja kuuga ning selle turuväärtus on kasvanud 63%; objekt refinantseeriti hiljuti ING Banki abil marginaaliga 2,4%. Varssavi lõunaosas asuvad täiendavad kaks objekti on praeguseks valminud ligikaudu 90% ulatuses ning toovad 2026. aasta novembris turule üle 8000 m² üüritavat pinda. Keskmine üürihind on üle 16 euro/m², mis on Baltikumi keskmisest oluliselt kõrgem.
  • NordSpace'i finantsjuht Pijus Labanauskas.
  • Foto: NordSpace

Võlakirjad pakuvad stabiilset fikseeritud tootlust

Emissiooni korraldab Redgate Capital AS, kellel on laialdane kogemus Balti kapitaliturul ja kes korraldas ka NordSpace'i eelmise, 2025. aastal toimunud emissiooni.
„Teeme Redgate Capitali meeskonnaga hea meelega uuesti koostööd. Nad on professionaalsed ja usaldusväärsed ning juhtinud mitmeid edukaid emissioone," räägib Labanauskas. „Emissioon on meie jaoks oluline samm meie kapitalituru strateegias, kuna see võimaldab meil veelgi tugevdada oma positsiooni Balti võlakirjaturul ja rahastada laienemist Poola turul," lisab ta.
„Meil on hea meel toetada NordSpace’i järjekordse võlakirjaemissiooni korraldamisel,“ ütleb Redgate Capitali kliendisuhete juht Dinas Petrikas ja toob välja, et tegemist on hea võimalusega saada osa end juba hästi tõestanud ärimudelist. „Balti kapitaliturul on üha enam nõudlust tugeva ärimudeliga ettevõtete järele, mis pakuvad stabiilseid rahavooge ja läbipaistvat juhtimist. NordSpace’i ärimudel on end tõestanud nii Balti kui ka Poola turgudel. Lisaks on ettevõttel selge kasvustrateegia. Käesolev emissioon aitabki ettevõttel oma juba tugevat positsiooni veelgi tugevdada ning rahastada kasvu Poolas,” lisab ta.
Aktsiaturgude viimase aja volatiilsus on näidanud vajadust hajutada investeeringuid nii regioonide kui ka varaklasside lõikes. Fikseeritud tootlusega võlakirjad pakuvad võimalust kasvatada vara sõltumata börsikõikumistest, ning kaks korda aastas tehtavad intressimaksed tekitavad investorile stabiilset rahavoogu.
NordSpace'i tulemused toetavad ettevõtte kasvulugu. 2026. aasta esimese poolaasta lõpuks oli ettevõtte konsolideeritud koguvara kasvanud 72,3 miljoni euroni (2025. aasta esimese poolaasta lõpus 55,3 miljonit eurot) ning omakapital 28,6 miljoni euroni. 2026. aasta esimesel poolaastal teenis NordSpace konsolideeritult 4,3 miljonit eurot puhaskasumit.
  • Foto: NordSpace

NordSpace loob Baltikumis ja Poolas täiesti uut turusegmenti

Baltikumi ja Poola kinnisvaraturg on siiani keskendunud suurtele tööstus- ja kaubanduspindadele, kuid väikeettevõtete vajadustele suunatud kaasaegsete ja paindlike äripindade valik on sisuliselt olematu. NordSpace on asunud seda lünka täitma – ettevõtte kliendid tulevad väga erinevatest valdkondadest, alates autoremondist ja toidusektorist kuni e-kaubanduse ja sisuloojateni välja.
Ettevõtte eelis ei seisne ainult konkurentsi vähesuses, vaid ka arenduse kiiruses: NordSpace suudab hooned valmis ehitada 4-6 kuuga, samas kui tavapärane stock office tüüpi arendus võtab enamasti üle 12 kuu. Automatiseeritud arveldus- ja sissenõudmisprotsessid (sh klientidelt võetav kahekuine tagatisraha) aitavad hoida halbade võlgade taseme minimaalsena.
Iga NordSpace’i projekt rahastatakse omakapitali ja pangalaenu kombinatsioonina, kus 30% moodustab omakapital ja 70% finantseeritakse laenudega. NordSpace on loonud tugeva partnerluse pangandussektoriga, tehes koostööd üle 10 panga ja krediidiühistuga Leedus, Lätis ja Poolas.
Võlakirju saab märkida kuni 24. septembrini 2026 (kuni kell 15:30). Emissioon viiakse läbi avaliku pakkumisena Eestis, Lätis ja Leedus ning on mõeldud nii jae- kui ka institutsionaalsetele investoritele. Programmi kogumaht on kuni 10 miljonit eurot, esimese seeriaga kaasatakse kuni 5 miljonit eurot, millest osa on kavas kasutada 2025. aastal emiteeritud, 12%-lise intressiga võlakirjade (mahuga 3,3 miljonit eurot, tähtajaga 31. märts 2027) ennetähtaegseks tagasiostuks, kusjuures olemasolevatel võlakirjaomanikel on võimalus olemasolevad võlakirjad 1:1 uute võlakirjade vastu vahetada. Ülejäänud vahendid suunatakse ettevõtte laienemisse Leedus, Lätis ja Poolas.
Võlakirjade tähtaeg on kolm aastat, kuid emitendil on õigus need osaliselt või täielikult ennetähtaegselt tagasi osta: esimese 12 kuu jooksul lunastamine ei ole lubatud, 12.–24. kuul kohaldub 0,5% preemia ning pärast 24. kuud saab emitent võlakirjad tagasi osta ilma preemiata. NordSpace’i varasema emissiooni raames emiteeritud võlakirjad võeti 2025. aasta mais kauplemisele Nasdaq Vilnius First Northi turul ning uued võlakirjad on samuti kavas kuue kuu jooksul alates esimesest väljalasekuupäevast noteerida.
Emissiooni korraldab Redgate Capital AS, usaldusisikuna tegutseb UAB Audifina ning õigusnõustajana advokaadibüroo Sorainen.
Lisainfo saamiseks emissiooni kohta võta ühendust Redgate Capitaliga. Tutvu NordSpace'i ja pakkumisdokumentidega lähemalt SIIN.

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