10.02.26, 22:08 Lutnick: Nvidia peab Hiina-suunalises äris rangete piirangutega leppima USA kaubandusminister Howard Lutnick andis teisipäeval selge signaali: tehnoloogiahiid Nvidia peab alluma rangetele litsentsitingimustele oma tehisintellekti kiipide müügil Hiinasse.

Nvidia võimsuselt teine tehisintellekti kiip H200 on muutunud USA ja Hiina vaheliste pingete üheks peamiseks põhjuseks.

Nvidia aktsia reageeris uudistele langusega, kaubeldes teisipäeval miinuspoolel. Investorite peamine murekoht on ebakindlus: Hiina on ajalooliselt olnud Nvidia üks tulusamaid piirkondi ning ranged müügipiirangud ja kohustuslikud litsentsitingimused tähendavad ettevõtte jaoks täiendavat bürokraatiat ja potentsiaalselt kaotatud müügitulu.