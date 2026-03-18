USA aktsiaturud pöördusid intressiotsuse ootel langusesse

Investor Lev Dolgatsjov on viimase paari nädala jooksul soetanud 50 000 LHV aktsiat. Otsust aitas langetada Äripäevas ilmunud intervjuu Rain Lõhmusega. Panga tööga ta praegu aga siiski täielikult veel rahul ei ole.
Lords LB Asset Managementi hallatav ja fondiosakuid avalikult pakkuv Baltic Core Property Fund kavandab ärihoonete Artery ning K29 omandamist vastavalt 6- ja 7-protsendilise tootlusega. Fondijuht Marius Žemaitis selgitab, mida see investori jaoks tähendab ja kuidas pannakse paika objektide ostuhind.