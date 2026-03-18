Saudid lükkasid Euroopale olulise naftatehase uuesti tööle

4 toormehinda, mis on olulisemad kui Brenti toornafta

Iisraeli ja USA alustatud sõda Lähis-Idas on pannud energiahinnad rallima, toornafta hinna liikumine ei peegelda aga tervikuna, kuidas see sõda päriselt meid mõjutab, sest teised hinnad on tõusnud hoopis rohkem.