Puidutöösturid maksid Toftani eest 58 miljonit. “Kindlasti hea tehing”

Toftani saeveskid ostnud puidutööstuse kontsern Combiwood Grupp tasus tehingu eest möödunud aastal 58 miljonit eurot ning ettevõttel õnnestus välja maksta ka 7 miljoni euro eest dividende.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks peab Janek Antipin Toftani 58 miljoni euro suurust ostu kindlasti heaks tehinguks ja mida see Combiwoodi strateegia kohta näitab;
- kuidas mõjutasid Toftani ja teised ostud Combiwood Grupi käivet, kasumit ning milline seos on sel 7 miljoni euro suuruse dividendimaksega.
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