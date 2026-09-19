350 retsepti. Itaalia juurtega Carmely Veerus nõustab naisi, kuidas toituda

“Ma hüppasin ja kargasin mööda tuba ringi. Minu unistus oli minu enda ees kandiku peal olemas, tule ja võta. Ma oli täiesti ekstaasis. Ma ei saanud aru, kas ma magan või on see unenägu. Ma olin sillas,” meenutas Andree Prees hetke, kui talle pakuti võimalust osta Haapsalus asuv Herman’s Bistro & Bar.