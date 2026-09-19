350 retsepti. Itaalia juurtega Carmely Veerus nõustab naisi, kuidas toituda

Carmely Veeruse puhul ei oskaks esmapilgul arvatagi, et neiu isa on pesuehtne itaallane, kes peab restorani Veneto maakonnas Trevisos. Soov toitlustuses läbi lüüa on ka Carmelyl, kuid erinevalt isast teeb ta seda oma brändi Pantera kaudu, mis propageerib tervisliku toidu retsepte õrnema soo esindajatele.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas jõudis Carmely Veerus jõusaalitreeneri õpingutest oma Pantera brändi ja ligi 20 000 euro suuruse müügituluni;
- millise Instagrami sisu abil kasvatas Carmely Veerus jälgijaskonna 16 300 inimeseni ja tõi sealt 90 protsenti klientidest.
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