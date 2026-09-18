Margus Linnamäe sai Vormsi jagu metsa arvatust palju odavamalt kätte

Kui eelmisel aastal pakkusid turuosalised, et Rootsi omanikult Vormsi saare jagu metsamaad ostnud suurärimees Margus Linnamäe osalusega ettevõtte tehing võis olla 65–70 miljonit eurot, siis majandusaruanne näitab metsa tegelikust väärtusest kõvasti väiksemat ostuhinda.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas sai Margus Linnamäe osalusega ettevõte Vormsi jagu metsamaad turu ootustest ligi kolmandiku võrra odavamalt kätte;
- kuidas kommenteeris tehingut Rootsi suurärimees Karl Hedin ja miks teenisid kolm väikeosanikku lühikese ajaga igaüks umbes 550 000 eurot.
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