Vandekohus: Elon Musk pettis Twitteri investoreid

California vandekohus otsustas, et Elon Musk pettis Twitteri aktsionäre, püüdes ettevõtte väärtust tahtlikult alla rääkida, et 2022. aastal oma 44 miljardi dollari suuruse ülevõtutehingu tingimusi muuta või tehingu lõpuleviimist edasi lükata.
Poola ja Leedu kaubanduskinnisvara haldava investeerimisfirma Tewoxi 8% tootlusega võlakirjade esimeses jaotusvoorus käesoleva aasta augustis seadis Tewox eesmärgiks kaasata 10 miljonit eurot, investorid aga esitasid taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Märkimisperioodil saadud kolmest peamisest õppetunnist annab ülevaate Lords LB Asset Managementi hallatava ja kaubanduskinnisvarasse investeeriva investeerimisettevõtte Tewox juhtPaulius Nevinskas.