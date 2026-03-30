Modera seljatas kahjumi. “Sihime suuremaid Kesk-Euroopa turge”

Tarkvarafirma Modera sõlmis ettevõtte ajaloo suurima lepingu Lõuna-Korea autotootjaga. Lepingu raames võtavad Modera lahenduse kasutusele nii autotootja Saksamaa maaletooja kui ka 150 edasimüüjat üle riigi.
Automüügitarkvara arendaval Moderal on juba mitmeid aastaid Ukrainas tütarfirma, kuid alles mullu kasvas üksus piisavalt suureks, et müüginumbreid tasub hakata emafirma tulemustesse konsolideerima, rääkis Modera juht Janek Prümmel.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.