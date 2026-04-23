LHV asutaja Rain Lõhmuse kõmuline intervjuu: kaitseme oma 800st töötajast vähem kui sadat

LHV asutaja Rain Lõhmus tahab ettevõtet ümber pöörata, käib firmas nõudlikult ringi, aga ei saa enda sõnul oma küsimustele piisavalt selgeid vastuseid. Ettevõttest on lahkunud hulk juhte ning Lõhmus ei imesta, kui paari aastaga vahetuvad pooled töötajad.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada: kuidas Rain Lõhmus kommenteerib LHV töötajate voolavust ja millised on tema ootused uue juhile;

millised muudatused ootavad LHVd ees Erki Kilu juhtimisel ja kuidas need mõjutavad organisatsiooni;