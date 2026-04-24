Analüütikud näevad intresse tõusmas juunis

Pärast lühiajalist lootust intressimäärade kiirele langusele on horisondile kerkinud ohumärgid, mis võivad euribori taas üles lükata. Millised kodubörsi ettevõtted saaksid kõige valusamalt pihta, analüüsis investor ja finantsanalüütik Paavo Siimann.
Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest
Preses Nama Kvartālsi arendaja AS PN Project kaasas oma viimase tagatud võlakirjapakkumisega 3,5 miljonit eurot, ületades algse eesmärgi poole miljoni euroga. Kokku emiteeriti 3384 uut võlakirja, millest üle kolmandik märgiti Eesti investorite poolt.