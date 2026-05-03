03.05.26, 07:00 Raadiohitid: suurettevõtja haruldane usutlus Lühikese ärinädala tipphetkeks Äripäeva raadios oli võrdlemisi harva avalikkuse ette astuva Tallinki asutaja ja suuromaniku Enn Pandi intervjuu sarjas “Tippkohtumine”.

Tallinki nõukogu esimees Enn Pant.

Foto: Liis Treimann

Tallinki üles ehitanud Enn Pant tööpostil suremisest: pigem naudin elu

Enn Pant andis Tallinki tegevjuhi teatepulga üle 2015. aastal ning see on võimaldanud tal elada Eesti kõrval nii New Yorgis kui ka Bangkokis ning nautida elu. Infortari ja Tallinki suuromanikuna suhtub ta Tallinki tegemistesse aga jätkuvalt kirglikult. Saadet juhtis Lauri Leet.

Eesti investorid viivad portfelle välismaaklerite juurde. Saare: seal on paar olulist põhjust

Naisinvestorite klubi asutaja ja ettevõtja Kristi Saare näeb investorite välismaaklerite kolimise juures paari konkreetset põhjust. “Investorid saavad üha jõukamaks. Kui sul on väike portfell, sa teed väikseid igakuiseid investeeringuid, siis sa veel ei mõtle nende tasude peale,” rääkis Saare. “Kui portfellid lähevad suuremaks, siis hakatakse üha hoolikamalt vaatama, kui palju peab igakuiselt mingeid haldustasusid ja tehingutasusid eurodes kinni maksma,” lisas ta. Küsitles Juhan Lang.

Vaido Veek jagab pikaajalisi investeerimisideid. “Nokia rongile veel ei hüppaks”

Investor Vaido Veek rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis pikaajalistest investeerimismõtetest, kuid tõi välja ka võimalikud ohukohad. Küsitles Juhan Lang.

Portfelli kuuekohaliseks kasvatanud meelelahutaja Robin Valting: igal pool peab õng sees olema

Youtube’ist tuntust kogunud ja reisisaadete juhina tegutsev Robin Valting märgib, et tema investeerimisportfell on mõne aastaga kasvanud umbes 135 000 euroni. Kuigi ta investeerib aktiivselt, ei pea ta end professionaalseks investoriks. Saate “Investor Toomase tund” tegi Merian Tiirats.

Juuksekadu saab pidurdada ainult enne täielikku kiilanemist

Meeste kiilaspäisus ei ole pelgalt esteetiline probleem, vaid suuresti geneetikast ja hormonaalsetest protsessidest tingitud seisund, mille kulgu on võimalik pidurdada, kuid mitte täielikult tagasi pöörata. Saates selgitavad juhtiv nahaarst ja skinfluencer dr Alina Brokk ning Medemisi kliiniku juht ja vastutav õde Mari Karpender, millised on levinumad müüdid ning millised ravivõimalused tegelikult toimivad.

Saadet “Tervisetark” juhtis Violetta Riidas.