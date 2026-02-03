03.02.26, 01:27 Palantiri müügitulu hüppas aastaga 70% Palantir teatas esmaspäeval neljanda kvartali tulemustest, mis ületasid nii kasumi kui ka müügitulu osas Wall Streeti ootusi.

Ettevõtte müügitulu kasvas aastaga 70% ja ulatus 1,4 miljardi dollarini, samal ajal kui analüütikute koondprognoos oli 1,3 miljardit dollarit. Korrigeeritud kasum aktsia kohta suurenes 0,25 dollarini võrreldes eelmise aasta 0,14 dollariga ning ületas samuti turu ootust, mis oli 0,23 dollarit, kirjutas Yahoo Finance.