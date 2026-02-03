Palantiri müügitulu hüppas aastaga 70%

Palantiri müügitulu kasvas aastaga 70% ja ulatus 1,4 miljardi dollarini.
Ettevõtte müügitulu kasvas aastaga 70% ja ulatus 1,4 miljardi dollarini, samal ajal kui analüütikute koondprognoos oli 1,3 miljardit dollarit. Korrigeeritud kasum aktsia kohta suurenes 0,25 dollarini võrreldes eelmise aasta 0,14 dollariga ning ületas samuti turu ootust, mis oli 0,23 dollarit, kirjutas Yahoo Finance.
Tehnoloogiaettevõte Palantir tõstis esmaspäeval käesoleva aasta tulude prognoosi, viidates oma kiiresti kasvavale tehisintellekti tarkvara müügile USAs. Suure osa sellest moodustasid lepingud USA valitsusega, vahendas Yahoo Finance.
