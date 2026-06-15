Suur taganemine Balti börsilt: investorid usuvad, et AI parimad päevad on veel ees

Äripäeva küsitluses osalenud investorid usuvad tehisintellekti ja vaatavad Ameerika tehnoloogiasektori poole, kuigi selle ühest nurgast paistab neile ka mull. Eemale hoitakse peaasjalikult kahest kohast.
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artiklit lugedes teada:
- millised USA tehnoloogiaaktsiad ja muud sektorid kerkisid investorite seas kõige tugevamalt esile;
- miks vähendavad investorid raha Balti börsil ning kuidas põhjendas seda Olle Tischler;