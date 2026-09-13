Petturlikud päringud viisid Revoluti klientide isikuandmete lekkimiseni
Briti finantstehnoloogiaettevõte Revolut kinnitas laupäeval, et osa klientide tundlikke isikuandmeid jõudis volitamata kolmanda osapooleni pärast seda, kui ettevõte sai petturlikke päringuid ehtsana näivalt valitsusasutuse e-posti aadressilt.
Sotsiaalminister Karmen Joller nõustub, et Eesti tervishoiusüsteem on alarahastatud, kuid leiab, et probleeme ei saa lahendada lihtsalt lisaraha eraldamisega, kui samal ajal ei tehta struktuurseid reforme, näiteks ei tegeleta arstide ja õdedega, kes ei tohiks oma ametis töötada.
Algaval nädalal koondub investorite tähelepanu föderaalreservi intressiotsusele. Kodubörsil avaldab augusti tulemused LHV, Euroopas annavad värske pildi palgasurvest tööjõukulude andmed ning Apple’i investorid saavad aimu, kuidas edeneb uute iPhone’ide müük.
Lords LB Asset Management viib kuni 30. septembrini läbi Baltic Core Property Fundi fondiosakute avalikku pakkumist. Fond plaanib luua toimivatest ja üüritulu tootvatest A-klassi ärihoonetest koosneva portfelli ning selle esimene kavandatav ost on Vilniuse kesklinnas asuv ärikeskus Artery, mille täituvus on 98%. Mida tähendab fondiosak investorile, millised tegurid määravad selle väärtuse muutumise ja millest moodustub investeeringu tootlus?