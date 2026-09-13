Petturlikud päringud viisid Revoluti klientide isikuandmete lekkimiseni

Sotsiaalminister Karmen Joller nõustub, et Eesti tervishoiusüsteem on alarahastatud, kuid leiab, et probleeme ei saa lahendada lihtsalt lisaraha eraldamisega, kui samal ajal ei tehta struktuurseid reforme, näiteks ei tegeleta arstide ja õdedega, kes ei tohiks oma ametis töötada.