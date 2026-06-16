SpaceX seljatas turuväärtuselt Amazoni

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artiklit lugedes teada:

mis viis SpaceXi turuväärtuse Amazoni ette ja kui kaugele jääb ettevõte nüüd maailma tippudest;

miks võivad Nasdaq 100 ja teiste indeksite lisamised aktsia hinda veelgi mõjutada;