Brüssel nõuab Hiinalt hübriidautode ekspordi piiramist

Enamiku jaoks on auto ennekõike tarbeese, osa jaoks aga midagi palju enamat. Ajalugu, insenerikunst ja nostalgia võivad muuta liikumisvahendi ihaldusväärseks varaks. Millal aga lakkab auto olemast lihtsalt üks rasvane rida Excelis ja muutub investeeringuks?
Lords LB Asset Managementi hallatav investeerimisettevõte Tewox viib kuni 29. septembrini läbi 19 miljoni euro väärtuses võlakirjade avalikku pakkumist. Esimeses jaotusvoorus esitasid investorid ettevõtte 10 miljoni euro suurusele võlakirjaosale taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Võlakirjade aastane tootlus on 8% ja lunastuskuupäev on 21. veebruar 2029.