Brüssel nõuab Hiinalt hübriidautode ekspordi piiramist

Enamiku jaoks on auto ennekõike tarbeese, osa jaoks aga midagi palju enamat. Ajalugu, insenerikunst ja nostalgia võivad muuta liikumisvahendi ihaldusväärseks varaks. Millal aga lakkab auto olemast lihtsalt üks rasvane rida Excelis ja muutub investeeringuks?