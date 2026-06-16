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SpaceX teeb 60 miljardi dollari tehingu: Musk sihib uut suurt AI-turgu

Elon Muski SpaceX teatas teisipäeval, et ostab 60 miljardi dollari eest Anysphere’i, tarkvarafirma, mis on populaarse tehisintellektil põhineva programmeerimisagendi Cursor taga.
SpaceXi teatel peaks ühinemine lõpule jõudma 2026. aasta kolmandas kvartalis.
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