Coop Panga riskijuht müüs portsu aktsiaid

Avaroni analüütiku Silver Schmeimani hinnangul jäid LHV teise kvartali tulemused pigem nõrgaks, kuigi panga tulude areng liigub õiges suunas. Coop Panga tulemusi peab ta seevastu tugevaks, eelkõige tänu kiirele laenukasvule ja kontrolli all püsinud kuludele.
Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest
Preses Nama Kvartālsi arendaja AS PN Project kaasas oma viimase tagatud võlakirjapakkumisega 3,5 miljonit eurot, ületades algse eesmärgi poole miljoni euroga. Kokku emiteeriti 3384 uut võlakirja, millest üle kolmandik märgiti Eesti investorite poolt.