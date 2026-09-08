Naised edestasid Rootsi aktsiaturul mehi tänavu suurelt

Rootsi üks tuntumaid erainvestoreid, Eesti juurtega Arne „Kavastu“ Talving usub, et ligi neli aastat kestnud pulliturg pole kaugeltki läbi. Samal ajal on ta müünud maha aastaid oma portfelli alustalaks olnud Investor AB aktsia ja suurendanud jõuliselt panust Burele.
Helsingi börsi väikefirmad on viimastel aastatel investoritele pettumust valmistanud, kuid pikalt kestnud langus on viinud nende hinnatasemed sedavõrd madalale, et fondijuhid näevad sektoris taas atraktiivseid ostuvõimalusi.
Poola ja Leedu kaubanduskinnisvara haldava investeerimisfirma Tewoxi 8% tootlusega võlakirjade esimeses jaotusvoorus käesoleva aasta augustis seadis Tewox eesmärgiks kaasata 10 miljonit eurot, investorid aga esitasid taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Märkimisperioodil saadud kolmest peamisest õppetunnist annab ülevaate Lords LB Asset Managementi hallatava ja kaubanduskinnisvarasse investeeriva investeerimisettevõtte Tewox juhtPaulius Nevinskas.