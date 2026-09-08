Naised edestasid Rootsi aktsiaturul mehi tänavu suurelt

Rootsi üks tuntumaid erainvestoreid, Eesti juurtega Arne „Kavastu“ Talving usub, et ligi neli aastat kestnud pulliturg pole kaugeltki läbi. Samal ajal on ta müünud maha aastaid oma portfelli alustalaks olnud Investor AB aktsia ja suurendanud jõuliselt panust Burele.