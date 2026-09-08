Tavid: Eestis osteti suvel vähem kulda kui talvel ühe kuuga

Vargused Euroopa muuseumides on muutunud järjest jõulisemaks, kui varem eelistasid kurjategijad tegutseda märkamatult, siis nüüd tungitakse hoonetesse lõhkeainete, kirveste ja sepavasaratega ning ähvardatakse nii muuseumitöötajaid kui ka külastajaid.