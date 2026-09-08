Tavid: Eestis osteti suvel vähem kulda kui talvel ühe kuuga

Vargused Euroopa muuseumides on muutunud järjest jõulisemaks, kui varem eelistasid kurjategijad tegutseda märkamatult, siis nüüd tungitakse hoonetesse lõhkeainete, kirveste ja sepavasaratega ning ähvardatakse nii muuseumitöötajaid kui ka külastajaid.
Belgias suvist lisatööd teinud 18aastane tudeng leidis sel nädalal kanalisatsioonitorude jaoks kraavi kaevates keldriseinast ligikaudu 9 miljoni euro väärtuses kulda. Esialgu pidas noormees leitud esemeid lihtsalt müntideks.
Kinnisvara on Eesti investori jaoks üks tuttavamaid viise vara kasvatamiseks. Korter on käegakatsutav, selle väärtust on lihtne mõtestada ning igakuine üür loob nähtava rahavoo. Viimastel aastatel on selle kõrvale kerkinud järjest enam kohalikke ettevõtete võlakirju, mis võivad samuti pakkuda regulaarset tulu, kuid nõuavad investorilt märksa vähem igapäevast haldamist.