Eksperdid näitavad, milliseid aktsiaid AI-riski vältimiseks osta

Tehisaru ja tehnoloogiaaktsiad on vedanud suure osa viimaste aastate börsitõusust. Mis saab aga siis, kui investor otsustab AI-riski oma portfellist täielikult välja jätta ning kuhu sel juhul vaadata.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- milliseid sektoreid ja piirkondi soovitavad Swedbanki, SEBi ja LHV eksperdid neile investoritele, kes tahavad AI-pealike aktsiaid vältida;
- kuidas kommenteerivad Meelis Maasik, Sander Danil ja Mikk Taras AI-vaba portfelli tootlusootust, riske ja kulla rolli kaitsevarana.
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