Eksperdid näitavad, milliseid aktsiaid AI-riski vältimiseks osta

Tehisaru ja tehnoloogiaaktsiad on vedanud suure osa viimaste aastate börsitõusust. Mis saab aga siis, kui investor otsustab AI-riski oma portfellist täielikult välja jätta ning kuhu sel juhul vaadata.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: milliseid sektoreid ja piirkondi soovitavad Swedbanki, SEBi ja LHV eksperdid neile investoritele, kes tahavad AI-pealike aktsiaid vältida;

kuidas kommenteerivad Meelis Maasik, Sander Danil ja Mikk Taras AI-vaba portfelli tootlusootust, riske ja kulla rolli kaitsevarana. (2 punkti)